Guinée : Toumba Diakité hospitalisé en urgence après un malaise en détention

Le Commandant Aboubacar Diakité, dit « Toumba », figure centrale de l’histoire politique et judiciaire récente de la Guinée, est décédé ce mercredi 25 mars 2026 à l’Hôpital Militaire du Camp Samory Touré, selon un communiqué du ministère de la justice de la Guinée.

Le Parquet général près la Cour d’appel de Conakry avait annoncé le lundi 23 mars 2026, l’évacuation médicale d’Aboubacar Diakité, suite à un malaise survenu dans sa cellule à la maison centrale de Coyah, informe Guinee News.

Selon un communiqué officiel signé par le procureur général Fallou Doumbouya, l’ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara avait été pris en charge en urgence dans la nuit, avant d’être transféré à l’hôpital du camp Almamy Samory Touré.

Actuellement admis en soins intensifs, le détenu bénéficie d’une prise en charge médicale assurée par un personnel qualifié. Les autorités judiciaires assurent que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, en coordination avec les services pénitentiaires et sanitaires, afin de garantir des soins conformes aux normes et respectueux de la dignité humaine.

Figure centrale du procès des massacres du 28 septembre 2009, Toumba Diakité avait déjà suscité des inquiétudes par le passé concernant son état de santé, notamment de la part de ses avocats.