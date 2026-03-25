CAN 2025 : Le Tribunal Arbitral du Sport accuse réception de l’appel du Sénégal 

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS ) a confirmé avoir enregistré ce mercredi 25 mars 2026, l’appel du Sénégal. L’appel conclut à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) soit déclarée vainqueur de la CAN. La FSF demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d’appel jusqu’à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. La décision de la CAF du 17 mars 2026 ne contenait que le verdict du Jury d’Appel de la CAF.

Une Formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi, selon le communiqué.

Conformément aux règles de procédure du TAS, un appelant dispose d’un délai de vingt jours pour déposer un mémoire d’appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les intimés disposent d’un autre délai de vingt jours pour présenter une réponse contenant les moyens de défense.

A ce stade de la procédure et compte tenu de la demande de suspension de délai formulée par la FSF, il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24