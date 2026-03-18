CAN Maroc 2025 : Le Sénégal s’insurge contre la décision de la CAF et promet de saisir le Tribunal Arbitral du Sport

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a réagi à la décision de la CAF de déclarer son équipe perdante par forfait (sur tapis vert) le mardi 17 mars 2026. Dans un communiqué officiel, elle fustige une « décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain ». En conséquence, la FSF a annoncé l’engagement d’une procédure d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.

La réplique sénégalaise n’a pas tardé. Quelques heures seulement après l’annonce de la Confédération Africaine de Football de lui retirer sa victoire au profit du Maroc, l’instance dirigeante du football sénégalais a réaffirmé sa détermination à obtenir gain de cause.

« Pour la défense de ses droits et des intérêts du football sénégalais, la Fédération engagera, dans les plus brefs délais, une procédure d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport », a précisé le communiqué publié sur son site internet.

Pour rappel, le jury d’appel de la CAF a justifié cette sanction en application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Selon ces textes, si une équipe « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match », elle est automatiquement considérée comme perdante et éliminée de la compétition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24