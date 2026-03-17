CAN 2025 : Deux mois après, la CAF retire au Sénégal son titre de champion d’Afrique

La Confédération africaine de football a rendu, ce mardi 17 mars 2026, une décision lourde de conséquences dans le litige opposant le Maroc au Sénégal. Réuni en session, le Jury d’Appel a donné raison à la Fédération Royale Marocaine de Football, en annulant la décision initiale du Jury disciplinaire.

Dans son communiqué, l’instance précise que « l’appel introduit par la FRMF est déclaré recevable en la forme et fondé ». Une phrase simple, mais qui change totalement l’issue de ce dossier. Au cœur de cette affaire, le comportement de l’équipe sénégalaise lors du match incriminé.

Après examen, le Jury d’Appel estime que les faits relèvent bien des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. « Le comportement de l’équipe du Sénégal relève du champ d’application des articles 82 et 84 », indique la CAF.

La sanction tombe alors sans appel. Le Sénégal est déclaré forfait pour la rencontre. « L’équipe du Sénégal est déclarée forfait (…) sur le score de 3-0 en faveur du Maroc », précise le texte. Une décision qui rebat les cartes sportives et pourrait peser lourd dans la suite de la compétition.

Le comportement des Sénégalais en cause

La responsabilité de la Fédération Sénégalaise de Football est clairement engagée dans ce dossier selon la CAF. Le Jury d’Appel considère que « la FSF, à travers le comportement de son équipe, a enfreint l’article 82 du règlement ». Même si les détails précis des faits ne sont pas entièrement dévoilés, la gravité de l’infraction justifie, selon la CAF, une telle sanction.

Dans ce climat déjà tendu, un autre dossier a retenu l’attention. Il s’agit de celui du joueur marocain Ismaël Saibari. Le Jury confirme son comportement fautif, affirmant qu’il « s’est rendu coupable d’un comportement en violation des articles 82 et 83(1) ».

Toutefois, la sanction est allégée. Le joueur écope de deux matchs de suspension, dont un avec sursis, et voit son amende de 100 000 dollars annulée.

Le match se joue hors du terrain

Au-delà des joueurs et des équipes, plusieurs incidents liés à l’organisation du match ont également été examinés. La CAF confirme notamment la responsabilité du Maroc dans le comportement des ramasseurs de balles, tout en réduisant l’amende à 50 000 dollars.

L’incident du laser connaît le même sort avec une sanction revue à la baisse. En revanche, la question des interférences autour de la zone VAR reste inchangée, l’appel ayant été rejeté et l’amende maintenue.

Cette décision du Jury d’Appel marque un tournant dans cette édition de la CAN. Elle rappelle que les matchs se jouent aussi en dehors du terrain, dans les bureaux et devant les instances disciplinaires.

En effet, lors de la finale de la CAN Maroc 2025, des incidents ont été enregistrés après un penalty sifflé contre le Sénégal en fin de rencontre. Des joueurs Sénégalais avaient même quitté le terrain.

Mais revenu à la raison, Brahim Diaz avait manqué son penalty en tentant une panenka sur Edouard Mendy. Le gardien sénégalais a arrêté le ballon. Pape Gueye avait permis aux Lions de s’imposer.