Maroc : 18 supporters sénégalais écopent de peines de prison après la finale de la CAN 2025

Le Tribunal de grande instance de Rabat a condamné le jeudi 19 février 2026 18 supporters sénégalais à des peines de prison allant de trois mois à un an, après leur interpellation à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée dans un climat tendu.

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a estimé que le juge a suivi les réquisitions du procureur du Roi, déclarant les prévenus coupables de voies de fait, avec des peines modulées selon le degré d’implication de chacun.

Les accusations portaient sur des actes de hooliganisme à savoir violence contre les forces de l’ordre, dégradations d’équipements, invasion de la pelouse et jets de projectiles.

La défense avait plaidé la nullité des faits et demandé la clémence, tandis que la partie civile réclamait l’application stricte de la loi. Après près de trois heures de délibéré, le verdict a été rendu dans une salle où régnait une atmosphère lourde, provoquant une vive émotion parmi les intéressés.

L’un des supporters aurait même été victime d’un malaise, pris en charge par les services médicaux, a rapporté Bakary Cissé, président de la commission Communication de la FSF.

Cette décision met fin à près d’un mois de détention pour les supporters sénégalais et pourrait ouvrir la voie à des démarches diplomatiques ou judiciaires, alors que leurs proches dénoncent une sentence jugée particulièrement sévère.