Doufiguisso : Le numérique s’installe au village, la fracture s’efface

À 25 kilomètres de Bobo-Dioulasso, le village de Doufiguisso vit une petite révolution. Grâce à l’installation d’une « Case numérique », les habitants accèdent désormais aux services administratifs et au monde entier sans avoir à parcourir un seul kilomètre. Plongée au cœur d’une innovation qui change la vie rurale.

Rattaché au deuxième arrondissement de Bobo-Dioulasso, le village de Doufiguisso réduit son retard technologique. Désormais, ses habitants bénéficient d’une connectivité de qualité, n’ayant plus rien à envier aux citadins de la ville de Sya. Ce bond en avant est rendu possible par les « Cases numériques », une initiative stratégique du ministère de la Transition digitale, soutenue par le FASU et l’UEMOA.

Elle vise à favoriser l’accès aux services de communications électroniques dans les zones non couvertes par les réseaux. Cette démarche du département en charge du numérique vise à réduire la fracture numérique en rendant surtout accessibles, les services administratifs en ligne aux habitants tels que le e-Casier judiciaire, le e-certificat de nationalité et bien d’autres. Plus de déplacement vers Bobo-Dioulasso.

La case numérique de Doufiguisso est un conteneur équipé de matériel informatique de base, tels que des ordinateurs, des équipements multimédias, une imprimante, un scanner, une connexion satellitaire et un relai Wi-Fi pour une portée d’environ 50 mètres autour de la case. Les installations sont alimentées par des panneaux solaires.

« 𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑐𝑒́𝑑𝑒𝑟 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡, 𝑐ℎ𝑎𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒́𝑏𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑖𝑠, 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒 500 𝐹𝐶𝐹𝐴 », nous informe Augustin SANOU, Gérant de la Case numérique de Doufiguisso. A l’en croire, les élèves et les étudiants viennent se connecter pour faire des recherches en lien avec leurs études ou encore pour postuler aux concours de la Fonction publique.

« 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎̀ 𝐷𝑜𝑢𝑓𝑖𝑔𝑢𝑖𝑠𝑠𝑜, 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑙𝑒̀𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑎̀ 𝐵𝑜𝑏𝑜-𝐷𝑖𝑜𝑢𝑙𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠 𝑡𝑎̂𝑐ℎ𝑒𝑠 », précise le gérant. En plus, pour les demandes de Casier judiciaire, de Certificat de nationalité et autres documents administratifs, plus besoin de faire également le déplacement de la ville de Sya.

Parmi les personnes qui se réjouissent de la mise en place de la Case numérique à Doufiguisso, il y a également Aloucha SANOU, étudiante à l’Université Nazi BONI de Bobo-Dioulasso. « 𝐴𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑒́𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑢 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒, 𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑢𝑥 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠, 𝑡𝑒́𝑙𝑒́𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒́𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒́𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒𝑠, 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑚𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒 𝑏𝑒𝑎𝑢𝑐𝑜𝑢𝑝 𝑙𝑎 𝑡𝑎̂𝑐ℎ𝑒 », se réjouie-t-elle avant d’ajouter qu’avant l’installation de la Case numérique, pour toutes ces activités elle devrait se rendre à Bobo-Dioulasso pour les réaliser.

Quant aux autres composantes de la population à savoir les femmes, les vieux et les jeunes non scolarisés, ils viennent se connecter sur les réseaux sociaux, pour envoyer des messages vocaux à leurs proches hors du village et se divertir, soutient le gérant Augustin SANOU. Ali SANOU est un jeune du village qui fait partie de cette composante. « 𝐽𝑒 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝐴𝑝𝑝 𝑎̀ 𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎̀ 𝐵𝑜𝑏𝑜 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠. 𝐽𝑒 𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝐹𝑎𝑐𝑒𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑒𝑡 𝑠𝑢𝑟 𝑌𝑜𝑢𝑇𝑢𝑏𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑠 », nous dit-il.

Le Ministère de la Transition Digitale plébiscité sur le terrain

Bernard SANOU est le président du Conseil villageois de Développement (CVD) de Doufiguissou. Il salue la mise en place de la Case numérique à Doufiguisso. « 𝐶’𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑑’𝑒́𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 𝐿𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝑒𝑠𝑡 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑒́ 𝑝𝑎𝑟 𝑙’𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑝𝑜𝑠𝑒́. 𝐽𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒 𝑙𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑒 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝐹𝑎𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎̀ 𝐷𝑜𝑢𝑓𝑖𝑔𝑢𝑖𝑠𝑠𝑜. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑒́𝑠 𝑎̀ 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒. 𝐿𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒́𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜ℎ𝑒́𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑢𝑠 », a laissé entendre le président du CVD.

Même satisfaction du côté communal. Siegfried Bernard SANOU estime : « 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑎̀ 500 𝐹 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑎̀ 𝑓𝑒́𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑟. 𝑁𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒𝑠. »La Case numérique de Doufiguisso est la deuxième du genre mise en place par le ministère. Lemnogo, village rattaché à la Commune rurale de Komki-Ipala dispose également d’une case numérique. Ces deux projets pilotes serviront de modèles pour étendre l’accès aux services numériques dans d’autres localités éloignées du pays.

Cette dynamique s’inscrit dans la vision portée par Dr Aminata ZERBO/SABANE visant à rendre les services publics accessibles partout et à réduire durablement la fracture numérique.

Doufiguisso et Lemnogo sont deux sites pilotes. Ils annoncent une transformation progressive : désormais, même loin des grandes villes, le citoyen peut apprendre, communiquer et entreprendre grâce au numérique.

Source : Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Électroniques du Burkina Faso