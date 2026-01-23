Souveraineté numérique : Le Premier ministre inaugure deux datacenters

‎Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré ce vendredi 23 janvier 2026 à Ouagadougou deux datacenters modulaires du Cloud gouvernemental, étape clé du chantier stratégique « zéro donnée à l’extérieur » visant à héberger, exploiter et sécuriser l’ensemble des données publiques, ainsi qu’à rapatrier celles encore stockées hors du territoire national.

‎Pilotée par le ministère de la Transition digitale, cette réalisation s’inscrit dans la stratégie nationale de maîtrise des données et marque un progrès décisif dans la modernisation et l’indépendance numérique de l’administration publique.

‎Dotés d’une capacité totale de 3 000 To de stockage, 105 600 Go de mémoire et 28 800 cœurs CPU, ces infrastructures permettront d’héberger plus de 7 000 machines virtuelles et d’accélérer le rapatriement des plateformes publiques.

‎Elles offriront des bénéfices immédiats : continuité et disponibilité des services, renforcement de la sécurité des données et économies d’échelle majeures. D’un coût global supérieur à 15 milliards de FCFA, ces datacenters généreront une économie nette estimée entre 85 et 95 milliards pour l’État sur dix ans.

Saluant « des infrastructures à la hauteur des ambitions nationales », le Chef du Gouvernement a souligné leur portée stratégique : ‎« Ces centres de données sont un acte de souveraineté et un jalon essentiel dans la construction d’un État moderne, maître de ses choix et de ses outils ». ‎

Il a rappelé que la maîtrise des données est un enjeu vital de sécurité nationale, d’indépendance et de dignité. « Héberger nos données hors de notre territoire revient à renoncer à une part de notre autodétermination. Le Burkina Faso ne peut plus l’accepter », a-t-il déclaré.

‎Le Premier ministre a donné des instructions fermes pour faire de ces datacenters le socle unique de l’hébergement des plateformes publiques et assurer le rapatriement de toutes les données logées à l’extérieur ou dans des centres privés.

‎Saluant le travail du ministère de la Transformation digitale et des équipes techniques, il a précisé que cette inauguration constitue un jalon : un nouveau datacenter national, conforme aux standards internationaux les plus exigeants, verra le jour à l’horizon 2028 pour servir l’administration, le secteur privé, les ONG et l’ensemble de l’écosystème numérique.

« En consolidant notre souveraineté numérique, nous consolidons notre souveraineté nationale. En maîtrisant nos données, nous choisissons la liberté et la dignité », a conclu le Chef du Gouvernement.

‎Avec ces infrastructures, le Burkina Faso affirme son autonomie numérique : chaque octet désormais hébergé sur son sol renforce l’indépendance, la sécurité et la modernité de l’État.

‎Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞