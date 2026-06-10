Construction nationale : El Hadj Saïd Kadré Sawadogo offre 23 millions de FCFA de matériel

Ce mercredi 10 juin 2026, une cérémonie de remise de matériel s’est tenue à Kaya au profit de l’agence Faso Mêbo de la région des Koulsé. Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de l’appel à la mobilisation des ressources endogènes lancé par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, vise à soutenir les travaux de construction engagés dans la localité. L’appui, coordonné par El Hadj Saïd Kadré Sawadogo, a rassemblé de nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses autour d’un objectif commun de développement national.

Cet appui, estimé à environ 23 millions de francs CFA, est destiné à accélérer les travaux d’infrastructure en cours dans la zone.

Le don se compose précisément de 400 gants de protection, 100 casques, 100 verres de protection, 100 brouettes, 100 gilets, 100 cache-nez, ainsi que 120 tonnes de ciment et 410 tonnes de granites.

Lors de la cérémonie, les autorités présentes ont salué la portée de cet acte. Pasnewindé Ouédraogo, secrétaire général de la province du Sandbondtenga, représentant le gouverneur de la région, a exprimé sa gratitude.

« Nous voulons saisir cette occasion pour adresser nos sincères remerciements à El Hadj Saïd Kadré Sawadogo pour cet acte patriotique. Nous lançons un appel aux filles et aux fils de la région pour qu’ils suivent cet exemple», a-t-il fait entendre.

De son côté, le Naaba Koom de Sandbondtenga a insisté sur l’importance de cet engagement collectif porté par El Hadj Saïd Kadré Sawadogo.

« C’est ensemble que nous construirons notre pays. J’appelle chacun à mettre la main à la pâte, selon ses moyens, afin que nous puissions laisser aux générations futures une empreinte d’engagement patriotique », a-t-il déclaré.

L’aspect logistique du don a été détaillé par Mohamadi Sawadogo, la Société des Mines du Faso (SOMIF).

« Nous avons apporté ce matériel pour participer à Faso-Mêbo et encourager nos compatriotes à emboîter le pas pour que le pays puisse avancer. Il s’agit d’une action concrète pour canaliser les bonnes volontés », a-t-il expliqué.

Cette cérémonie a rassemblé une foule nombreuse composée de représentants administratifs, de chefs coutumiers et de guides religieux, unis autour de la démarche d’El Hadj Saïd Kadré Sawadogo. Tous ont souligné la nécessité de poursuivre cette dynamique de mobilisation « quartier par quartier ».

Ce don a été rendu possible grâce à l’implication personnelle de El Hadj Saïd Kadré Sawadogo, qui a offert ces équipements en sa qualité de PDG de la Société des Mines du Faso (SOMIF), entreprise par ailleurs présidée par celui qui est aussi président de la communauté Tidjiania du Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24