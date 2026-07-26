Journée nationale de l’Arbre : Les délégués médicaux mettent les plantes médicinales à l’honneur au CMU du secteur 14

Les membres de l’Association burkinabè des délégués médicaux (ABDM) ont répondu à l’appel en faveur du reboisement lancé par les autorités burkinabè. À l’occasion de la célébration en différé de la 8e édition de la Journée nationale de l’Arbre, ils ont procédé, le samedi 25 juillet 2026, à une opération de plantation d’arbres au Centre médical urbain (CMU) du secteur 14 de Ouagadougou.

Placée sous le thème « Un arbre planté aujourd’hui, c’est une vie sauvée demain », cette initiative s’inscrit dans la dynamique nationale de restauration du couvert végétal et de promotion de la protection de l’environnement.

Avec l’accompagnement de la Direction régionale des eaux et forêts, les délégués médicaux ont mis en terre plusieurs espèces, dont des plantes médicinales destinées à améliorer le cadre de vie du personnel soignant et des usagers du centre de santé.

Cette activité fait également écho à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui encourage chaque Burkinabè à planter au moins un arbre et à en assurer l’entretien afin qu’il puisse bénéficier aux générations présentes et futures.

Selon le président de l’Association burkinabè des délégués médicaux (ABDM), Bedar Édouard Hien, cette action traduit l’engagement de son organisation aux côtés des pouvoirs publics dans les initiatives d’intérêt général.

Il a rappelé que les délégués médicaux occupent une place importante dans le système national de santé en accompagnant quotidiennement les professionnels de santé.

« C’est dans cette optique et dans le sens aussi d’accompagner les autorités, que nous avons jugé nécessaire de choisir une journée que nous avons dénommée Journée de l’arbre, pour accompagner les acteurs de la santé au Burkina Faso », a-t-il déclaré.

Selon lui, cinq centres de santé de la capitale ont été retenus pour bénéficier de cette campagne de reboisement. Le choix du CMU du secteur 14 pour le lancement officiel de l’activité répond à la volonté de créer un environnement plus agréable et plus sain au profit des personnels de santé et des patients.

Grâce au soutien de la Direction régionale des eaux et forêts, l’ABDM a reçu 25 plants destinés au CMU du secteur 14, en plus de ceux prévus pour les autres formations sanitaires concernées par l’opération.

Le médecin-chef du Centre médical urbain du secteur 14, Dr Mariatou Suzanne Kaboré, a salué cette marque de confiance accordée à son établissement. Au nom de l’ensemble du personnel, elle a exprimé sa reconnaissance envers l’ABDM pour le choix porté sur leur structure. « Ils ont choisi notre centre parmi tant d’autres pour le lancement de cette activité assez honorable. Donc nous leur disons merci », a-t-elle indiqué.

Pour la responsable du centre, planter un arbre constitue un investissement pour l’avenir et une contribution concrète à la protection de l’environnement. Elle a également assuré que son équipe veillera à l’entretien des plants afin de garantir leur croissance. « Donc avec l’ABDM, nous prenons l’engagement, ce jour, de protéger et de prendre en charge les générations à venir », a-t-elle affirmé.

La présence de plusieurs plantes médicinales parmi les espèces mises en terre représente, selon elle, une valeur ajoutée pour le centre de santé, où médecine moderne et médecine traditionnelle se complètent de plus en plus dans la prise en charge des patients. « Donc nous sommes très heureux de constater que les plants mis en terre sont des plants médicinaux », s’est-elle réjouie.

Le CMU du secteur 14 dispose déjà d’un système d’arrosage fonctionnel ainsi que de l’appui d’acteurs communautaires mobilisés pour assurer l’entretien régulier des arbres. Un dispositif qui devrait favoriser la bonne croissance des jeunes plants.

Instituée au Burkina Faso et célébrée chaque 20 juin, la Journée nationale de l’Arbre est placée cette année sous le thème « Ma concession, mon arbre ». À cette occasion, le Chef de l’État avait rappelé que « planter un arbre, c’est contribuer à la vie de l’humanité entière », invitant chaque citoyen à participer activement à la préservation de l’environnement.