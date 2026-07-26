Inde : La mobilisation estudiantine fait tomber le ministre de l’Éducation

Après plusieurs jours de manifestations contre des fraudes présumées aux examens d’entrée dans les facultés de médecine, le ministre indien de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, a présenté sa démission ce samedi 25 juillet 2026. Une décision saluée comme une victoire par les étudiants, qui ont annoncé la suspension de leur mouvement après avoir obtenu plusieurs engagements du gouvernement, rapporte Radio Canada.

Le gouvernement indien a cédé face à une mobilisation étudiante d’une ampleur rare. Au sixième jour de manifestations, le ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, a annoncé son départ, alors que des milliers d’étudiants réclamaient sa démission à la suite de révélations sur des fuites présumées des sujets d’examens d’entrée dans les écoles de médecine.

Dans un message publié sur le réseau social X, le ministre a expliqué avoir pris cette décision afin d’apaiser les tensions.

« Pour que la nation reste unie et que les étudiants ne soient pas pris au piège des difficultés juridiques, qu’ils se concentrent sur leurs études et leurs carrières, j’ai décidé de présenter ma démission au Premier ministre », a déclaré Dharmendra Pradhan.

À ce stade, le Premier ministre Narendra Modi n’a pas encore annoncé publiquement s’il acceptait cette démission.

Quelques heures après cette annonce, le Cockroach Janta Party (CJP), mouvement étudiant à l’origine de la contestation, a appelé à la fin des manifestations.

« Toutes nos demandes ont été acceptées. Nous demandons aux manifestants de se retirer et de rentrer pacifiquement chez eux », a déclaré le porte-parole du mouvement, Ashutosh Ranka.

Le fondateur du CJP, Abhijeet Dipke, a également salué ce qu’il considère comme une victoire de la jeunesse indienne.

« Nous avons réussi ! »

Depuis plusieurs semaines, des milliers d’étudiants campaient dans le centre de New Delhi pour dénoncer les irrégularités ayant entaché les concours d’entrée dans les facultés de médecine. Selon plusieurs médias locaux, l’annulation de ces examens aurait plongé de nombreux candidats dans le désarroi et aurait été liée à plusieurs cas de suicide.

Au-delà de la démission du ministre, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures destinées à répondre aux revendications des manifestants.

Le ministre de la Santé, J. P. Nadda, a indiqué que les poursuites engagées contre les étudiants seraient abandonnées. Il a également annoncé l’indemnisation des familles des candidats décédés après l’annulation des examens et l’ouverture de discussions sur une réforme du système d’évaluation.

Les autorités ont, par ailleurs, adopté un projet de réforme visant à renforcer les sanctions contre les auteurs de fraudes lors des concours nationaux.

Une crise révélatrice du malaise de la jeunesse

Au fil des jours, la contestation a dépassé la seule question des examens. Les étudiants ont également dénoncé le chômage des jeunes, le manque d’opportunités professionnelles et la pression exercée par un système éducatif jugé excessivement compétitif.

La répression policière de certaines manifestations, marquée par l’usage de gaz lacrymogènes et de matraques, a contribué à élargir le soutien populaire au mouvement.

Cette crise représente l’un des plus importants défis politiques auxquels le gouvernement de Narendra Modi a été confronté depuis le début de son troisième mandat. Elle met en lumière les attentes d’une jeunesse qui réclame davantage de transparence, d’équité et de perspectives d’avenir.