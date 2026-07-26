Mercato : Après avoir marqué le Mondial 2026, le gardien cap-verdien Vozinha rejoint Colo Colo

Révélation de la Coupe du monde 2026 avec le Cap-Vert, le gardien Josimar José Évora Dias, plus connu sous le nom de Vozinha, va poursuivre sa carrière au Chili. Le portier de 40 ans s’apprête à s’engager avec Colo Colo, l’un des clubs les plus prestigieux du football chilien, rapporte MCS Sport.

Le héros cap-verdien du dernier Mondial change de continent. Vozinha va poser ses valises au Chili pour défendre les couleurs de Colo Colo. L’annonce a été faite ce vendredi 24 juillet 2026 par le président du club chilien, Aníbal Mosa.

« Vozinha va devenir un joueur de Colo Colo. Il viendra au Chili dans les prochains jours, passera les examens médicaux et sera ensuite présenté au Stade Monumental », a déclaré le dirigeant devant la presse, avant une rencontre du championnat national.

À 40 ans, Vozinha a été l’une des grandes histoires de la Coupe du monde 2026. Avec ses arrêts décisifs, le gardien cap-verdien a largement contribué au parcours historique des Requins Bleus, qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale du Mondial.

Durant la phase de groupes, il s’était notamment illustré face à l’Espagne, future championne du monde, lors d’un match nul spectaculaire (0-0). En huitièmes de finale, le Cap-Vert a également livré une prestation remarquable face à l’Argentine, finaliste de la compétition, avant de s’incliner en prolongation (3-2).

Le parcours de Vozinha est loin d’être classique. Passé par plusieurs championnats, notamment à Chypre, en Slovaquie, en Moldavie et en Angola, il n’a obtenu son premier contrat professionnel qu’à l’âge de 26 ans. Il arrive à Colo Colo en provenance du GD Chaves, club évoluant en deuxième division portugaise.

Pour Aníbal Mosa, son état de forme a été un élément déterminant dans le choix du club. « Sportivement, il est en très bonne forme, c’est pour cela que nous le recrutons », a assuré le président de Colo Colo.

Au-delà de ses performances sportives, Vozinha a connu une explosion médiatique après le Mondial. Le gardien cap-verdien a vu sa communauté sur Instagram passer de quelques dizaines de milliers d’abonnés à près de 30 millions.

Avec ce transfert, Vozinha s’offre donc un nouveau défi à l’approche de la fin de sa carrière, tout en poursuivant une aventure devenue l’une des belles histoires du football africain.