Mercato : Après avoir marqué le Mondial 2026, le gardien cap-verdien Vozinha rejoint Colo Colo
Révélation de la Coupe du monde 2026 avec le Cap-Vert, le gardien Josimar José Évora Dias, plus connu sous le nom de Vozinha, va poursuivre sa carrière au Chili. Le portier de 40 ans s’apprête à s’engager avec Colo Colo, l’un des clubs les plus prestigieux du football chilien, rapporte MCS Sport.
Le héros cap-verdien du dernier Mondial change de continent. Vozinha va poser ses valises au Chili pour défendre les couleurs de Colo Colo. L’annonce a été faite ce vendredi 24 juillet 2026 par le président du club chilien, Aníbal Mosa.
« Vozinha va devenir un joueur de Colo Colo. Il viendra au Chili dans les prochains jours, passera les examens médicaux et sera ensuite présenté au Stade Monumental », a déclaré le dirigeant devant la presse, avant une rencontre du championnat national.
À 40 ans, Vozinha a été l’une des grandes histoires de la Coupe du monde 2026. Avec ses arrêts décisifs, le gardien cap-verdien a largement contribué au parcours historique des Requins Bleus, qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale du Mondial.
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Durant la phase de groupes, il s’était notamment illustré face à l’Espagne, future championne du monde, lors d’un match nul spectaculaire (0-0). En huitièmes de finale, le Cap-Vert a également livré une prestation remarquable face à l’Argentine, finaliste de la compétition, avant de s’incliner en prolongation (3-2).
Le parcours de Vozinha est loin d’être classique. Passé par plusieurs championnats, notamment à Chypre, en Slovaquie, en Moldavie et en Angola, il n’a obtenu son premier contrat professionnel qu’à l’âge de 26 ans. Il arrive à Colo Colo en provenance du GD Chaves, club évoluant en deuxième division portugaise.
Pour Aníbal Mosa, son état de forme a été un élément déterminant dans le choix du club. « Sportivement, il est en très bonne forme, c’est pour cela que nous le recrutons », a assuré le président de Colo Colo.
Au-delà de ses performances sportives, Vozinha a connu une explosion médiatique après le Mondial. Le gardien cap-verdien a vu sa communauté sur Instagram passer de quelques dizaines de milliers d’abonnés à près de 30 millions.
Avec ce transfert, Vozinha s’offre donc un nouveau défi à l’approche de la fin de sa carrière, tout en poursuivant une aventure devenue l’une des belles histoires du football africain.