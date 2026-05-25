Burkina Faso : Décès du Général Honoré Nabéré Traoré 

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Le Général Honoré Nabéré Traoré
Le Général Honoré Nabéré Traoré est décédé

Le Burkina Faso est en deuil. Le Général de division Honoré Nabéré Traoré est décédé dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai 2026 à l’âge de 69 ans.

Ancien Chef d’État-major général des armées (CEMGA) et ex-président de la Fédération burkinabè de football (FBF), il laisse derrière lui l’image d’un homme de rigueur, de discipline et de dévouement au service de la nation.

Né le 28 septembre 1957 à Dédougou, Honoré Nabéré Traoré a suivi une formation militaire de haut niveau au Prytanée militaire de Kadiogo (PMK), puis à l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc. Sa carrière culmine lorsqu’il prend les commandes de l’état-major général des armées entre 2011 et 2014.

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Au-delà du domaine militaire, le disparu a également marqué le sport burkinabè. Ancien Directeur central des sports, des arts et de la culture des Forces armées nationales, il a aussi dirigé l’Union sportive des forces armées (USFA). Entre 1997 et 2002, il préside la Fédération burkinabè de football (FBF), contribuant au développement du football national.

Son engagement s’est également illustré sur la scène internationale, notamment au sein du Conseil international du sport militaire (CISM) et de la Confédération africaine de football (CAF).

Avec la disparition du Général Honoré Nabéré Traoré, le Burkina Faso perd une personnalité influente qui aura marqué aussi bien l’institution militaire que le monde sportif national.

 
     
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