Bénin : Romuald Wadagni dévoile un gouvernement de 24 ministres

Quelques heures après son investiture, le nouveau président béninois Romuald Wadagni a rendu publique la composition de son premier gouvernement. L’annonce a été faite le dimanche 24 mai 2026 lors du journal télévisé de 20 heures.

Composé de 24 ministres et ministres délégués, ce cabinet est présenté comme une équipe de « continuité, de développement social et de sécurité ». La lecture officielle de la liste a été assurée par Aristide Djidjoho, secrétaire général de la présidence.

Au ministère de la Justice, Yvon Detchenou hérite du portefeuille de Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L’économie et les finances sont placées sous la responsabilité de Aristide Médenou, assisté de trois ministres délégués chargés des Finances, du Budget et de la Mobilisation des ressources extérieures.

À la tête de la diplomatie béninoise, Corinne Amori Brunet aura pour mission de conduire les relations extérieures du Bénin. Dans le domaine sécuritaire, Romuald Wadagni a nommé deux ministres délégués auprès de la présidence : Djibril Mama Cissé Moussa pour l’Intérieur et la Sécurité publique, ainsi que Gildas Agonkan pour la Défense nationale.

Le nouveau pouvoir mise également sur le numérique avec la création d’un ministère de la Transformation digitale et de l’Innovation, incluant la Stratégie nationale d’Intelligence artificielle. Ce portefeuille a été confié à Mahouna Akplogan.

Dans le secteur de la santé, Benjamin Ignace Bodourin Hounkpatin est reconduit à son poste.

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Liste complète du nouveau gouvernement

Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation : Yvon Détchénou

Ministre de l’Economie et des Finances, chargé de la coopération : Aristide Médenou

Ministre des Affaires étrangères : Corinne Amori Brunet

Ministre déléguée auprès du Président de la République, chargé de l’Intérieur et de la Sécurité publique : Djibril Maman Cissé Moussa

Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense nationale: Gildas Agonkan

Ministre du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l’Industrie et de la promotion de l’investissement privé : Olouchegoun Adjadi Bakary

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche : Loukounon Goubalan

Ministre de la Santé : Benjamin Hounkpatin

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en charge de la Formation technique : Sedami Medegan Fagla

Ministre de l’Enseignement secondaire : Clément Kouchadé

Ministre des Enseignements maternel et primaire : Armand Kouyema Nata

Ministre de la Famille et de l’Action sociale : Véronique Tognifodé

Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale : Janvier Yahouédeou

Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine : Yassine Latounji

Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l’économie : Shadiya Alimatou Assouma

Ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation, en charge de la Stratégie nationale d’intelligence artificielle : Mahouna Apklogan

Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des Mines : Edouard Dahomey

Ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable : Georges Alé

Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l’Emploi, en charge de la Formation professionnelle : Hawaou Bako

Ministre de la Communication, en charge des Médias : Aurélie Adam-Soulé épouse Zoumarou

Ministre des Sports et de l’Engagement civique : Benoît Dato

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé des Finances et de la Microfinance : Nicolas Yenoussi

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget et de la Fonction publique : Rodrigue Chaou

Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé de la Mobilisation des ressources extérieures et de la Gestion de la dette : Hugues-Oscar Lokossou

Avec cette première équipe gouvernementale, Romuald Wadagni lance officiellement son mandat sous le signe de la stabilité, de la modernisation et du progrès social.