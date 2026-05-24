« Nous Vaincrons » | Urbanisme numérique : Scarlett Zongo plaide pour des « smart cities » adaptées aux réalités africaines

Face à une urbanisation accélérée et à une forte croissance démographique, le numérique apparaît désormais comme un outil stratégique pour repenser la gestion des villes africaines. Pour Scarlett Zongo, urbaniste, environnementaliste et tech-entrepreneuse, l’Afrique doit saisir cette opportunité pour bâtir un modèle de « ville intelligente » adapté à ses réalités sociales et économiques.

Pour l’experte, le recours au digital dans l’urbanisme n’est plus une option pour des pays comme le Burkina Faso. Grâce aux outils numériques tels que la géolocalisation, les drones, l’intelligence artificielle, les satellites ou encore les données géospatiales, les autorités peuvent améliorer la gestion des espaces urbains malgré des ressources limitées.

Ces technologies permettent notamment d’analyser des problématiques complexes comme la pollution atmosphérique, la qualité de l’air ou les risques environnementaux afin d’orienter les politiques publiques. La modélisation 3D offre également la possibilité de simuler des inondations ou des vents violents pour concevoir des villes plus résilientes face aux catastrophes naturelles.

Pour Scarlett Zongo, l’Afrique possède un avantage important : celui de pouvoir effectuer un saut technologique, à l’image de la réussite du mobile money sur le continent. Mais elle insiste sur la nécessité de développer une “smart city à l’africaine”, pensée selon les besoins réels des populations locales plutôt que de reproduire des modèles étrangers comme ceux de Singapour ou Séoul.

Elle cite en exemple la digitalisation des services administratifs, comme l’obtention de documents en ligne, qui permet de limiter les déplacements, réduire les risques routiers et désengorger les administrations publiques.

L’urbaniste estime également que le numérique peut transformer durablement la mobilité urbaine. Si les applications de navigation ont déjà modifié les habitudes de déplacement, l’enjeu futur réside dans le développement de transports collectifs intelligents capables d’informer les usagers en temps réel.

Toutefois, plusieurs obstacles freinent encore cette transition numérique en Afrique. Parmi eux figurent le faible accès aux smartphones, l’insuffisance de l’alphabétisation numérique et la barrière linguistique. Selon elle, l’omniprésence du français dans de nombreuses applications exclut encore une partie importante des populations.

Scarlett Zongo appelle également à une meilleure souveraineté des données africaines. Pour elle, le continent doit produire et maîtriser ses propres données stratégiques afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des grandes plateformes numériques internationales.

En conclusion, l’experte rappelle que la technologie doit demeurer au service de l’humain. « On ne doit pas faire passer la technologie avant l’humain », insiste-t-elle, plaidant pour un urbanisme numérique inclusif où le citoyen reste au cœur des décisions et de la gouvernance urbaine.