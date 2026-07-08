Autoroute Ouaga-Bobo : La Brigade Laabal traque les actes d’incivisme sur l’emprise du chantier

Le chantier de l’autoroute Ouagadougou – Bobo-Dioulasso, projet stratégique porté par le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré, avance à grands pas. Alors que les opérations de nettoyage affichent un taux d’exécution satisfaisant, des actes d’incivisme viennent perturber les efforts engagés sur le terrain. Face à ces comportements, la Brigade Laabal est montée au créneau pour protéger cette infrastructure d’intérêt national.

En janvier dernier, sur les 332 kilomètres prévus, 232 kilomètres avaient déjà été débarrassés des obstacles grâce à une mobilisation soutenue des équipes techniques qui travaillent sans relâche, de jour comme de nuit. Mais sur certaines portions de l’axe, notamment dans la zone de Boromo, le chantier est confronté à une menace inattendue : l’exploitation clandestine de l’or.

Des orpailleurs illégaux ont été surpris en pleine activité sur l’emprise réservée à l’autoroute. En creusant des trous profonds à la recherche de pépites, ces derniers compromettent les travaux de terrassement et fragilisent les efforts des équipes de génie civil mobilisées pour réaliser l’ouvrage.

Alertée par cette situation, la Brigade Laabal a procédé à l’interpellation des contrevenants. Ces derniers ont été soumis à des travaux d’intérêt général, une mesure destinée à leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes et à rappeler que les infrastructures publiques constituent un patrimoine collectif à préserver. Les mis en cause disent regretter leurs actes et invitent les autres à ne pas emboiter leurs pas.

Sur le terrain, les équipes techniques poursuivent les opérations avec détermination. Répartis en quatre postes stratégiques, de Yimdi à Bobo-Dioulasso, les ingénieurs et ouvriers maintiennent le rythme afin de respecter les délais fixés.

À travers son intervention, la Brigade Laabal réaffirme son engagement dans la lutte contre les comportements qui freinent les initiatives de développement. Les autorités appellent par ailleurs les populations à faire preuve de civisme et de responsabilité, rappelant que la construction du Burkina Faso passe par la protection des investissements publics et le respect de l’intérêt général.