L’Ambassadeur chinois offre un foulard en soie à Burkina 24 à l’occasion des 15 ans d’existence du média

Akim Ky Envoyer un courriel il y a 31 minutes
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A l’occasion de la célébration du 15ᵉ anniversaire de Burkina 24, le 16 juin 2026, le foulard en soie remis à la Directrice générale de Burkina 24, Farida KABORE/ZONON par l’Ambassadeur chinois, ZHAO Deyong, n’était pas un simple cadeau de courtoisie. 

En Chine, la soie est porteuse d’une forte charge symbolique et constitue l’un des présents les plus prestigieux que l’on puisse offrir. Symbole de prospérité, de réussite, de raffinement et de respect, la soie occupe une place centrale dans la culture chinoise depuis des millénaires.

Offrir un foulard ou une écharpe en soie traduit une marque d’estime, de reconnaissance et de considération envers son destinataire.

L’Ambassadeur de Chine, ZHAO Deyong, en première ligne aux côtés des officiels lors de la cérémonie marquant les 15 ans d’existence de Burkina 24
L’Ambassadeur de Chine, ZHAO Deyong, en première ligne aux côtés des officiels lors de la cérémonie marquant les 15 ans d’existence de Burkina 24

Ce choix répond également aux traditions chinoises, qui privilégient des cadeaux à la fois élégants et chargés de sens lors des anniversaires et des célébrations importantes.

À travers ce présent, les partenaires chinois ont ainsi exprimé leurs félicitations à Burkina 24 pour ses quinze années d’existence, tout en saluant le travail accompli par le média et sa contribution au paysage médiatique burkinabè.

Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ZHAO Deyong, signe le livre d’or de Burkina 24 à l’occasion de la célébration du 15ᵉ anniversaire du média
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ZHAO Deyong, signe le livre d’or de Burkina 24 à l’occasion de la célébration du 15ᵉ anniversaire du média

Au-delà de sa valeur matérielle, ce foulard incarne un message d’amitié et de coopération. Il rappelle également l’héritage de la célèbre Route de la soie, symbole historique des échanges entre la Chine et le reste du monde.

Dans la diplomatie comme dans la culture chinoise, le choix d’un cadeau n’est jamais anodin. Il traduit des valeurs, une attention particulière et la volonté de consolider des relations durables.

L’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ZHAO Deyong, remettant le foulard en soie à la Directrice générale de Burkina 24, Farida Kaboré/Zonon, lors de la célébration du 15ᵉ anniversaire du média
L’Ambassadeur de Chine au Burkina Faso, ZHAO Deyong, remettant le foulard en soie à la Directrice générale de Burkina 24, Farida Kaboré/Zonon, lors de la célébration du 15ᵉ anniversaire du média

 «Le foulard en soie a une belle signification. La soie rappelle la Route de la Soie, symbole des échanges, de l’amitié et des liens entre les peuples. La couleur et les motifs expriment également des vœux de paix, de prospérité et de bonheur. À travers ce cadeau, nous souhaitons transmettre notre amitié sincère et notre souhait de renforcer davantage les échanges culturels et la coopération entre nos peuples».

A lire également⇒105e anniversaire du Parti communiste chinois : 8 ans de coopération renforcée avec le Burkina Faso

 
     
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