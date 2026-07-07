Forum Mine CMB 2026 : Les acteurs du secteur réunis autour des défis de la santé, de la sécurité et de l’environnement

La troisième édition du Forum Mine de la Chambre des mines du Burkina (CMB) a officiellement ouvert ses portes ce mardi 7 juillet 2026 à la Salle de conférences de Ouaga 2000. Réunis autour du thème « Environnement, Santé, Sécurité : libérer le plein potentiel minier », les acteurs du secteur entendent réfléchir aux conditions d’une exploitation minière plus sûre, plus responsable et plus durable.

Présidant la cérémonie d’ouverture, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, le camarade Yacouba Zabré Gouba, estime que les performances minières doivent s’accompagner d’une vigilance accrue sur les questions de santé, de sécurité et d’environnement.

« La recherche de performances économiques ne saurait être dissociée de la protection de la vie humaine, de la sécurité des travailleurs, du respect de l’environnement et du bien-être de nos populations », a-t-il déclaré.

Face aux défis liés notamment aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la gestion des déchets miniers ou encore aux impacts sur les communautés riveraines, le ministre a plaidé pour une gouvernance responsable du secteur et une culture de prévention impliquant l’ensemble des parties prenantes.

Patron de la cérémonie, le président de l’Assemblée législative du Peuple, Dr Ousmane Bougouma, a pour sa part, insisté sur la responsabilité sociétale des entreprises minières.

Selon lui, le développement de l’activité minière doit tenir compte aussi bien de la sécurité et de la santé des travailleurs que de la préservation de l’environnement et du bien-être des populations vivant à proximité des sites d’exploitation.

Les enjeux d’Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) au cœur des échanges

Ce Forum Mine de la Chambre des mines du Burkina (CMB) 2026 se veut un cadre d’échanges entre pouvoirs publics, compagnies minières, experts et partenaires autour des bonnes pratiques en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.

En marge des panels et conférences, plusieurs entreprises exposent leurs solutions et services destinés au secteur minier. Parmi elles, Africa Global Logistics (AGL) Burkina Faso met en avant son expertise logistique ainsi que ses engagements en matière de qualité, de santé, de sécurité et d’environnement.

Selon Touwendé Joachim Ouédraogo, Directeur général adjoint d’AGL Burkina Faso, l’entreprise s’appuie sur des normes nationales et internationales ainsi que sur un système de management certifié pour accompagner les acteurs du secteur.

« Grâce à nos engagements Qualité-Sécurité-Santé-Environnement, nous menons nos activités avec la plus grande rigueur et une vigilance absolue pour le respect des exigences des parties prenantes, la qualité des prestations fournies à nos clients et la protection de l’environnement », a-t-il indiqué.

Les travaux du Forum Mine CMB 2026 se poursuivront jusqu’au 9 juillet avec des panels, des expositions et des rencontres d’affaires consacrés aux défis et opportunités du secteur minier burkinabè.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24