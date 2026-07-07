« Lorsque vous tendez la main, vous brûlez votre dignité » : Le ministre Zoungrana secoue la conscience des jeunes

Le temps des vacances scolaires devient désormais une période d’apprentissage, de découverte et de préparation à l’avenir au Burkina Faso. Le vendredi 3 juillet 2026, le Pr Moumouni Zoungrana, Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique a lancé officiellement à Ouagadougou la deuxième édition du programme « Vacances Utiles ».

À cette occasion, l’autorité de tutelle a réaffirmé la volonté de son département de transformer ce temps traditionnel de repos en une opportunité concrète de développement des compétences.

Mise en œuvre par Burkina Suudu Bawdè (BSB), la Maison des Compétences du Burkina, cette initiative offre aux élèves de la sixième à la Terminale la possibilité de s’initier à des métiers professionnels.

Après une première édition en 2025 qui avait permis de former 246 élèves à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, le programme connaît cette année une forte montée en puissance.

L’édition 2026 touche désormais treize villes à travers le pays, avec trois sessions de formation d’un mois chacune, organisées de juillet à septembre. Quinze filières professionnelles sont proposées afin de permettre aux jeunes de découvrir des métiers et de susciter de nouvelles vocations.

Pour le Ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, le Pr Moumouni Zoungrana, ce projet s’inscrit dans une dynamique de valorisation de la formation technique. Selon lui, le système traditionnel a parfois installé l’idée que « le meilleur travail, c’est celui qui est assis derrière un bureau tenant un bic » et que « celui qui travaille avec la main n’est pas valorisé ».

L’objectif de ces ateliers est de modifier cette perception. « Cette formation-là sera une opportunité pour briser ces chaînes-là », a-t-il affirmé, en précisant que le développement économique repose sur l’apprentissage des métiers pratiques.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d’occuper sainement la jeunesse pendant la période estivale pour éviter l’inactivité. Il estime que le repos ne doit pas être synonyme d’oisiveté. « Ce repos-là, c’est un repos utile où ils vont changer de canon », a-t-il expliqué, tout en ajoutant que les participants quitteront ces sessions avec des savoir-faire immédiatement applicables.

Le programme vise ainsi à révéler des aptitudes cachées chez les adolescents. « Il y en a qui ont des vocations qui sont en train de dormir en eux et ils ne sont pas conscients. Cette formation-là sera l’occasion pour que ces talents-là puissent se réveiller », a soutenu le responsable du département.

L’engouement pour cette édition est déjà visible, avec plus de 1 300 intentions d’inscription enregistrées avant le début effectif des cours. Pour participer, les candidats doivent présenter un certificat de scolarité ou une carte d’identité scolaire de l’année 2025-2026 et s’acquitter de la contribution aux frais de formation fixée à 15 000 francs CFA.

Lancé officiellement le 3 juillet 2026 à Ouagadougou par le Ministère de l’Enseignement secondaire, le programme « Vacances Utiles 2026 » est une initiative de formation pratique mise en œuvre par Burkina Suudu Bawdè (BSB) pour occuper sainement les élèves de la 6ème à la Terminale durant leurs vacances.

Pour cette deuxième édition, qui s’étend désormais à treize villes du Burkina Faso de juillet à septembre, le projet propose aux jeunes de s’initier à quinze filières professionnelles afin de briser les préjugés sur le travail manuel, de réveiller leurs talents cachés et de leur apporter des compétences concrètes pour l’avenir.

Akim KY

Burkina 24