Ouahigouya : Le Pr Zoungrana met ses directeurs régionaux et provinciaux en ordre de bataille

En marge de la deuxième édition des Compétitions sportives, culturelles et artistiques scolaires du Secondaire (COSCASS) qui se tient du 17 au 19 avril 2026 à Ouahigouya, le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, le Pr Moumouni Zoungrana, a tenu une rencontre de travail avec les Directeurs régionaux et provinciaux présents à l’événement. L’objectif était de mobiliser ses cadres de terrain autour des réformes, de la gestion des carrières et de l’organisation des examens de la session 2026.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, le Pr Moumouni Zoungrana a profité de cet instant de dialogue qui permet de coordonner les actions entre les structures centrales et déconcentrées du ministère, pour échanger directement avec ses collaborateurs.

Il a choisi cette plateforme pour partager sa vision d’une administration de proximité, plus efficace et plus humaine.

Selon le ministre, la réussite du système éducatif burkinabè dépend d’une cohésion parfaite entre le sommet et la base. Il a d’emblée cassé les codes de la hiérarchie classique.

« Je suis venu vous dire que ma porte est largement ouverte et que j’ai besoin de vos conseils pour avancer », a-t-il déclaré. Cette volonté de transparence vise à instaurer un climat de confiance réciproque pour faciliter la mise en œuvre des réformes structurelles.

Le Pr Zoungrana a insisté sur le fait qu’il ne peut pas piloter les changements nécessaires uniquement depuis son cabinet à Ouagadougou. Pour lui, les directeurs régionaux (DR) et les directeurs provinciaux (DP) constituent les véritables bras opérationnels du ministère.

« C’est moi qui ai besoin d’être accompagné par vous, car vous êtes ceux qui vivez les réalités quotidiennes de nos établissements », a-t-il ajouté.

Au cœur des débats, la question du traitement des dossiers administratifs et financiers des enseignants a été abordée avec insistance. Le ministre a été très ferme concernant la souffrance des agents face aux lenteurs bureaucratiques.

Il a exigé une diligence accrue pour que chaque carrière soit gérée avec soin. « Nous devons travailler pour qu’il n’y ait plus de dossiers dormants dans vos services, afin que chaque agent soit rétabli dans ses droits rapidement », a-t-il souligné. Cette démarche a trouvé un écho favorable auprès des techniciens du ministère.

Prenant la parole, le Directeur Régional de l’Enseignement Secondaire de Yaadga, Drissa Belem, a salué une initiative salvatrice pour la cohésion de l’institution. « C’est une surprise agréable de voir le ministre venir vers nous pour écouter nos inquiétudes et apporter des éclaircissements sur les nouvelles réformes », a-t-il dit.

Selon lui, cette proximité permet de lever les zones d’ombre sur les textes récents et l’immersion patriotique. « Nous sortons de cette séance avec plus de sérénité pour aborder l’organisation des examens de la session 2026 », a-t-il ajouté.

Le Pr Zoungrana a rappelé que l’intérêt de l’élève et la dignité de l’enseignant doivent rester les priorités absolues. Il a invité ses cadres à maintenir cet élan de solidarité. « Ensemble, nous allons construire une école plus performante et plus juste pour tous », a-t-il conclu.

Akim KY

Burkina 24