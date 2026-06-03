Hadj 2026 | Premier vol retour à Ouagadougou : Les pèlerins ont prié pour la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso

Le tout premier contingent de pèlerins burkinabè a regagné Ouagadougou, le mardi 2 Juin 2026. Ce sont 342 fidèles qui ont foulé le tarmac de l’aéroport, accueillis chaleureusement par leurs proches et les autorités. Ce premier vol marque le début de la phase de retour des pèlerins au Burkina Faso, après plusieurs semaines de dévotion sur les lieux saints de l’Islam.

Après avoir accompli le cinquième pilier de l’Islam, les premiers pèlerins du Hadj 2026 ont regagné le bercail. C’est le mardi 2 juin que le premier vol transportant les fidèles a touché le tarmac de l’aéroport international de Ouagadougou, marquant le début des retours.

Vêtus de leurs plus beaux boubous, ces fidèles laissaient lire une joie immense sur leurs visages, heureux d’avoir répondu à cet appel spirituel. Un sentiment partagé par Hadja Karidja Karambiri/Koné, visiblement émue dès sa descente d’avion.

« La Mecque, c’était vraiment bien. Pour une première fois, je suis comblée et très heureuse. Tout s’est merveilleusement bien passé… Nous avons profondément prié pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso ».

Lire aussi 👉 Hadj 2026 : Le programme des vols retour des pèlerins burkinabè dévoilé

Tout en s’abstenant de dresser un bilan définitif, le secrétaire général du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Saïdou Sankara, a rassuré l’opinion sur le bon déroulement de cette édition, précisant qu’aucun incident majeur n’était à déplorer, pour l’instant. Il a exprimé la gratitude du gouvernement à l’arrivée de ce premier vol.

« C’est un message de satisfaction et de joie que nous portons ce soir, en voyant nos frères et sœurs revenir en bonne santé après avoir accompli leur pèlerinage. Nous sommes venus, au nom du ministre d’État, pour les accueillir et leur transmettre nos chaleureuses félicitations.

Nous souhaitons que cette démarche spirituelle renforce leur foi. Que toutes les prières formulées à La Mecque soient exaucées, tant pour eux-mêmes et leurs familles que pour l’ensemble de la nation », a-t-il lancé.

De son côté, la Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB), représentée par El Hadj Oumarou Zoungrana, s’est grandement réjouie de la qualité de l’organisation. Ce dernier a adressé ses vives félicitations au comité de pilotage pour la réussite de cette édition.

Le ballet aérien va se poursuivre incessamment pour ramener l’ensemble des fidèles burkinabè, sous le regard attentif des autorités et du comité d’organisation.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24