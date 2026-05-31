Hadj 2026 : Le programme des vols retour des pèlerins burkinabè dévoilé

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Le Comité national d’organisation du pèlerinage à La Mecque a publié, le 30 mai 2026, le programme officiel des vols retour des pèlerins burkinabè ayant accompli le Hadj 2026.

Selon le calendrier établi, les opérations de rapatriement débuteront le 2 juin 2026 avec un premier vol à destination de Ouagadougou. Au total, 23 vols sont programmés jusqu’au 19 juin 2026, avec des arrivées prévues à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Le programme 👇🏿

CamScanner 30-05-2026 18.41

La majorité des rotations transporteront chacune 342 passagers, tandis que les derniers vols prévus les 17, 18 et 19 juin accueilleront 267 pèlerins par appareil.

Les familles et proches des pèlerins sont invités à prendre connaissance du programme afin de faciliter l’accueil des voyageurs. Les horaires communiqués sont exprimés en temps universel.

Lire aussi👉🏿Le Burkina Faso lance le Hadj 2026 avec le départ des premiers pèlerins

 
     
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