Le Burkina Faso lance le Hadj 2026 avec le départ des premiers pèlerins

Une nouvelle saison bénie de dévotion a débuté pour la communauté des croyants musulmans du pays des Hommes intègres. Tôt ce mercredi 6 mai 2026, l’aéroport international de Ouagadougou a été le témoin du départ du premier convoi vers la Terre-Sainte.

Ce sont 342 pèlerins, animés par une « foi profonde », qui se sont envolés à bord d’un appareil d’Ethiopian Airlines pour accomplir le Hadj, le cinquième pilier de l’Islam.

Cette année, ils sont 9 523 personnes à effectuer le Hadj. Le transport de ces fidèles s’organisera à travers 23 vols, dont 17 s’élanceront de Ouagadougou et 6 depuis l’aéroport de Bobo-Dioulasso. Chaque envol est considéré comme une étape vers la purification de l’âme et le renouveau spirituel.

Le cœur rempli de gratitude, les pèlerins ont exprimé leur joie immense d’avoir été choisis pour cette grâce divine. Ils emportent dans leurs bagages une intention noble : prier avec ferveur devant la Kaaba pour le retour d’une paix durable au Burkina Faso.

Le ministre Émile Zerbo est venu saluer ces ambassadeurs de la foi, les exhortant à la sagesse et à l’exemplarité. Il a rappelé l’importance de la vigilance sanitaire et de l’écoute des guides, afin que chacun puisse accomplir ses rites en bonne santé.

« Que le Tout-Puissant guide leurs pas, accepte leurs actes d’adoration et les ramène sains et saufs auprès des leurs », tels sont les vœux du Comité National d’Organisation du Pèlerinage à La Mecque.