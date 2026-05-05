UEMOA : Le Burkina Faso affiche un taux d’application des réformes de près de 89 %

La 11e Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) au Burkina Faso s’est tenue ce mardi 5 mai 2026 à Ouagadougou. La rencontre était co-présidée par Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’Union, et Aboubakar Nacanabo, ministre de l’Économie et des Finances.

Cette session a permis d’examiner les conclusions des travaux techniques d’évaluation conduits conjointement par les experts de l’UEMOA et ceux du Burkina Faso, du 5 au 7 novembre 2025 à Ouagadougou.

Ces travaux ont porté sur l’état de mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets financés par les organes de l’Union, ainsi que sur les recommandations formulées.

L’évaluation a concerné plusieurs domaines clés, notamment la gouvernance économique et financière, le marché commun et les réformes sectorielles. Au total, 145 textes ont été passés en revue, ainsi que trois projets et programmes communautaires, dont un dans le secteur de l’élevage et deux dans celui de l’énergie.

Selon les résultats présentés, le Burkina Faso enregistre en 2025 un taux de mise en œuvre des réformes de 88,7 %, confirmant une dynamique positive. Une performance saluée par le président de la Commission de l’UEMOA, qui a relevé la constance du pays dans l’application des engagements communautaires.

Source : DCRP/MEF