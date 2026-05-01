BCEAO : Solidité financière confirmée et dynamique économique soutenue dans l’UEMOA en 2025

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a publié ses états financiers arrêtés au 31 décembre 2025, mettant en évidence une situation financière solide, malgré un léger recul du bénéfice net. Portée par une conjoncture économique favorable dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l’institution affiche des indicateurs globalement en progression.

Les états financiers de la BCEAO ont reçu une certification sans réserve des auditeurs, attestant de leur régularité et de leur sincérité. Pour l’exercice 2025, la Banque centrale enregistre un résultat net de 587 965 millions de FCFA, en baisse de 14 % par rapport au niveau exceptionnel atteint en 2024 (685 928 millions de FCFA).

Malgré ce repli, la performance demeure notable dans un environnement marqué par la volatilité des marchés financiers. Le produit net bancaire s’établit à 812 726 millions de FCFA.

Le total du bilan de la BCEAO a connu une hausse significative de 24 %, pour atteindre 40 595 milliards de FCFA à fin 2025. Cette évolution est principalement soutenue par la valorisation des réserves et des actifs stratégiques.

Les avoirs en or enregistrent une progression de 44 %, s’établissant à 3 640 milliards de FCFA. Cette hausse s’explique essentiellement par l’appréciation du cours de l’or, l’once passant de 1 665 381 FCFA fin 2024 à 2 394 268 FCFA fin 2025.

Dans le même temps, les réserves de change affichent une augmentation marquée de 91 %, atteignant 16 352 milliards de FCFA. La circulation fiduciaire, reflet du dynamisme économique, progresse également de 20 % pour s’établir à 16 469 milliards de FCFA.

L’année 2025 a été marquée par une résilience notable de l’économie de l’UEMOA, avec un taux de croissance de 6,7 %, contre 6,2 % en 2024. Cette performance repose notamment sur la vitalité des secteurs des services et des industries extractives.

Afin de soutenir cette dynamique tout en maîtrisant l’inflation, le Comité de politique monétaire a adopté une orientation plus accommodante. Le 16 juin 2025, les taux directeurs ont été abaissés de 25 points de base, fixant le taux minimum de soumission à 3,25 % et celui du guichet de prêt marginal à 5,25 %.

Au-delà des résultats financiers, la BCEAO poursuit la mise en œuvre de son Plan stratégique 2025-2027. L’institution entend renforcer l’intégration des enjeux liés au changement climatique et au développement durable dans ses missions de stabilité monétaire.

Dans cette perspective, elle prévoit notamment l’élaboration d’une politique climatique dédiée, visant à anticiper et atténuer les risques environnementaux susceptibles d’affecter les économies de la sous-région.

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