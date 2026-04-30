Le Burkina Faso affronte la Russie et la Biélorussie en matchs amicaux au mois de juin

Nouveau test pour les Étalons du Burkina Faso à l’occasion de la prochaine journée FIFA pour les matchs amicaux. A cette occasion, les Étalons affrontent la Russie et la Biélorussie, annonce la Fédération burkinabè de football (FBF) ce jeudi 30 avril 2026.

Le premier match contre la Russie se joue à Volgorgrad en Russie le 5 juin 2026. Le match contre la Biélorussie est prévu le 9 juin au Stade de Mink.

Ces rencontres vont permettre à Amir Abdou, le nouveau sélectionneur des Étalons depuis le mois de mars 2026, de préparer les prochains éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026 prévue au Kenya, Ouganda et Tanzanie.

Nouveaux tests pour Amir Abdou

Les Etalons ne connaissent pas encore leurs adversaires pour les phases éliminatoires. N’étant pas qualifiés pour la Coupe du monde, ces matchs vont permettre au franco-comorien Amir Abdou de faire encore de nouveaux tests après la victoire (5-0) contre la Guinée Bissau et le nul (1-1) face à cette même équipe au mois de mars 2026.

Les phrases de groupes des éliminatoires de la prochaine CAN auront lieu entre septembre 2026 et mars 2027.