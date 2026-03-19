Étalons du Burkina Faso : Amir Abdou convoque 25 joueurs pour affronter la Guinée Bissau en amical

La première liste du nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso est tombée ce jeudi 19 mars 2025 pour une double confrontation amicale contre la Guinée Bissau. Cette liste compte de nouveaux venus mais sans Bertrand Traoré blessé ou Cédric Badolo. Pour sa première liste, Amir Abdou n’est pas passé par une conférence de presse.

Parmi les nouveaux, Jack Pantalou Diarra de l’Espérance de Tunis, Élohim Kaboré de Hammarby IF, Lohan Doucet du Paris FC sont convoqués pour la première fois. Certains joueurs comme Dylan Ouédraogo font leur retour dans l’écurie des Étalons, Ibrahim Bancé retrouve la sélection. Certains joueurs absents à la CAN Maroc 2025 comme Mohamed Konaté et Mohamed Ouédraogo effectuent également leur retour.

Ce groupe de 25 joueurs va disputer deux matchs amicaux contre la Guinée Bissau à Ouagadougou. Le premier match se dispute le 28 mars 2026 et la deuxième rencontre se joue le 31 mars au Stade du 4 Août de Ouagadougou.

Gardiens

Hervé Koffi (Angers SCO/France), Kylian Baasba Nikièma (ADO Den Haag/ Pays-Bas), Soufiane Farid Ouédraogo (Hilal Omdurman/Soudan),

Défenseurs

Kan Guy Arsène Kouassi (Lorient/France), Mohamed Ouédraogo (Rheindorf Altach/Autriche), Issa Kaboré (Wrexham AFC/Pays de Galles), Adamo Nagalo (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Yacouba Nasser Djiga (Rangers FC/Écosse), Edmond Faycial Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Dylan Ouédraogo (SCR Altach/Autriche)

Milieux

Ismahila Ouédraogo (OB Odense/Danemark), Gustavo Fabrice Sangaré (FC Noah Yerevan/Arménie), Ibrahim Blati Touré (Pyramids FC/Égypte), Mohamed Zoungrana (MC Alger/Algérie), Ibrahim Bancé (Marumo Gallants/Afrique du Sud), Lohann Doucet (Paris FC/Afrique du Sud)

Attaquants

Dango Aboubacar Ouattara (Brentford FC/Angleterre), Georgi Minougou (Seattle Sounders FC/USA), Bi Kalou Cyriaque Irié (SC Fribourg/Allemagne), Jack Diarra (Espérance de Tunis/Tunisie), Ousséni Bouda (San Jose Earthquakes/USA), Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian/ Ecosse), Elohim Kaboré (Hammarby IF/Suède), Lassina Franck Traoré (Shakhtar Donetsk/Ukraine), Mohamed Konaté (Al-Riyadh/Arabie Saoudite)