Étalons du Burkina : « Cette sélection doit être dans le top 8 », selon Amir Abdou

Le nouveau sélectionneur des Étalons du Burkina Faso Amir Abdou connait l’exigence du public burkinabè. Présenté officiellement à la presse le jeudi 5 mars 2025, il a insisté sur son objectif de faire passer un cap à l’équipe nationale.

Ce qu’il sait des Étalons : « Le Burkina est une grande nation. Il a participé à plusieurs fois aux quart de finale. Il y a des joueurs de qualités. Il faut y croire. Une sélection, c’est une famille. Il faut pouvoir composer avec ce groupe et leur permettre de les amener au-delà de ce qu’ils ont pu réaliser ces derniers temps. Tout est réalisable. Les objectifs peuvent être haut.

Cette sélection pour moi, je l’ai dit au président, elle doit pouvoir faire partir du top avec la qualité des joueurs. Il faut pouvoir aussi continuer à creuser avec les binationaux et les joueurs locaux. Il n’y a pas mal aussi de joueurs qui sortent du championnat pour émerger à l’étranger. Je sais que le temps passe vite. Les dirigeants, le peuple ont besoin de résultats. C’est légitime. On va faire en sorte d’être prêt à la première date FIFA au mois de mars ».

« Cette dernière CAN n’a pas été une réussite »

Le patriotisme en avant : « Le fait d’endosser le maillot d’une sélection nationale (…) il faut que les joueurs sachent et comprennent que l’équipe nationale, c’est au-delà de tout. C’est le côté patriotisme qui est important. Il ne faut pas arriver dans l’aspect du : « je suis déjà arrivé ». Il faut tout le temps se remettre en question, se remobiliser tout le temps. La nation attend beaucoup de résultats.

Cette dernière CAN n’a pas été une réussite. On va faire en sorte de travailler avec les joueurs. Je sais que les joueurs ont envie. J’aurai un autre discours, une autre approche avec eux. Après, ces générations-là, elles sont particulières. Cette génération qu’il ce ne sont pas celles qui sont là il y a 20 ans . Ils ont besoin d’être réconfortés, d’être guidé, d’être accompagnés. Je suis là pour les accompagner et les amener à la performance plus rapidement ».

« J’assumerai mes choix »

Faire face à la pression : « Quand vous êtes responsables d’une équipe nationale, la pression est courante. Elle est normale. Mais c’est moi le responsable. Il faut toujours un coupable. Quand il n’y a pas de résultat, c’est le sélectionneur. J’assumerai mes choix. Cela fait partie de notre métier. Comme je le dis, le souhait, c’est de pouvoir contribuer aux résultats de la sélection du Burkina.

On va se mettre en quatre pour travailler. J’ai commencé à travailler. Le peuple est exigeant. Ils ont besoin de résultats. Ils ont envie de franchir un autre pallier. On va le franchir ensemble. Je suis un compétiteur, je donnerai le maximum pour que le peuple soit satisfait ».