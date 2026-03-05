SITARAIL et AGL Burkina ouvrent leurs sites à la jeunesse estudiantine

Fidèles à leur engagement en faveur de l’excellence académique, SITARAIL et AGL Burkina Faso (filiales du groupe MSC) ont ouvert les portes de leurs installations à la nouvelle génération de logisticiens, ce jeudi 5 mars 2026, à Ouagadougou.

Plus de 200 étudiants, spécialisés en Transport, Logistique et Maintenance Industrielle, ont ainsi investi la gare ferroviaire et le Terminal de conteneurs de Ouagadougou pour une journée d’apprentissage terrain, ce jeudi 5 mars à Ouagadougou.

Issus de trois grandes écoles supérieures de la capitale, ces apprenants ont pu découvrir les coulisses des opérations de transport ferroviaire et de gestion portuaire à sec.

Cette initiative a permis aux étudiants de visualiser les processus de manutention et de transit en temps réel, échanger avec des experts métiers sur les défis de la maintenance industrielle, comprendre l’interopérabilité entre le rail et la route dans la chaîne d’approvisionnement régionale.

En outre, cette visite d’immersion n’a pas été un événement isolé, mais le reflet de la politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) du groupe. En multipliant ces rencontres, SITARAIL et AGL Burkina s’affirment comme des partenaires clés de la formation professionnelle au Burkina Faso.

« Chez SITARAIL et AGL, la formation occupe une place primordiale dans notre système managérial. En témoigne la création, depuis février 2016, par SITARAIL, d’une Ecole Supérieure des Métiers Ferroviaires (ESMF) basée à Bobo Dioulasso, pour la création de compétences, et l’existence de nos deux centres de formation professionnelle à Bobo Dioulasso et à Abidjan qui assurent la formation continue de nos collaborateurs », a indiqué Alexis Sibnoaga OUEDRAOGO, Représentant national de SITARAIL au Burkina Faso.

La visite s’est soldée par une note de satisfaction, pour les étudiants qui ont pu approfondir leur expertise du secteur ferroviaire. Arsène Zango, l’un des participants, a témoigné de l’intérêt de cette expérience. « Cette visite a été riche en enseignements. Nous avons découvert des aspects concrets du métier et nous sommes impressionnés par la rigueur des opérations sur le site », a-t-il souligné.

SITARAIL, filiale d’Africa Global Logistics (AGL) du groupe italo-suisse MSC, exploite le réseau ferroviaire entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso depuis août 1995 dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). L’entreprise transporte en moyenne un million de tonnes de fret chaque année.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24