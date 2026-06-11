Foire nationale des fournisseurs et revendeurs : Cinq jours pour booster les affaires au Burkina Faso

La première édition de la Foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso a été officiellement lancée ce mercredi 10 juin 2026 à Ouagadougou. Pendant cinq jours, l’événement réunit entreprises et consommateurs autour d’un objectif commun de renforcer les échanges commerciaux et créer de nouvelles opportunités d’affaires.

Initiée par l’entrepreneur Hamza Touré, cette foire ambitionne de combler le déficit de connexion entre les différents acteurs de la chaîne commerciale au Burkina Faso.

Selon lui, en offrant un cadre de rencontres et de réseautage, elle vise à favoriser les partenariats durables et à fluidifier les relations d’affaires.

« Nous avons remarqué qu’il existe des barrières entre les fournisseurs et les revendeurs. C’est pour cela que nous avons décidé de créer un cadre qui leur permettra de tisser des relations favorables aux échanges commerciaux », a expliqué le promoteur.

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Au-delà des cinq jours d’exposition, l’initiative entend s’inscrire dans la durée grâce à la mise en place prochaine d’une plateforme numérique dédiée aux acteurs du secteur. Celle-ci permettra de poursuivre les échanges et les collaborations bien après la clôture de l’événement.

Le programme prévoit également des expositions de produits et services, ainsi que plusieurs sessions de formation. Entre trois et cinq master class sont organisées chaque jour autour de thématiques telles que les techniques de vente, le développement de réseaux professionnels et la gestion des relations commerciales.

Présidant la cérémonie d’ouverture, Roland Achille Sow, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, a salué une initiative innovante qui répond aux besoins du secteur commercial.

« Qui dit commerce dit forcément distribution et partage d’informations. C’est pour cela que la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso se devait d’encourager une telle initiative », a-t-il déclaré.

Pour lui, cette plateforme constitue un outil important dans le contexte actuel de résilience économique. « Dans les périodes de résilience, le plus important est que l’on puisse commercer. Quand on commerce, on crée de la dynamique, de l’économie et de la richesse », a-t-il souligné.

Représentant le ministre en charge du Commerce, Raoul Tiéné, conseiller technique au ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, a pour sa part salué une initiative en phase avec les ambitions gouvernementales de promotion du commerce et de structuration des circuits de distribution.

Il a également insisté sur l’importance du respect de la réglementation commerciale. Il a rappelé que le ministère poursuit ses actions de sensibilisation et d’accompagnement auprès des opérateurs économiques afin de favoriser un environnement commercial sain et conforme aux textes en vigueur.

À travers cette première édition, les organisateurs ambitionnent ainsi de jeter les bases d’un réseau solide entre les différents maillons de la chaîne commerciale..

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24