Annonce | L’Afrique à la Globe Cup : AfroPari évalue les chances de tous les représentants du continent

La présence de 10 sélections africaines au championnat du monde est un événement historique. L’élargissement du plateau à 48 équipes a ouvert la voie à de nouveaux noms, mais les géants traditionnels que sont le Nigeria et le Cameroun sont restés à la maison. AfroPari analyse les chances de chaque équipe africaine au Forum de football mondial.

#10 – Cap-Vert

Pour le Cap-Vert, le simple fait d’être présent au plus grand tournoi du monde est déjà un succès retentissant. Les novices rêvent de récolter au moins un point dans leur groupe : l’Espagne, l’Uruguay et même l’Arabie saoudite seront les favoris face à eux avant le coup d’envoi. Mais le capitaine de l’équipe, Stopira, ne connaît pas les miracles uniquement par ouï-dire : avec Torreense, représentant la troisième division portugaise, il s’est adjugé la coupe nationale, en battant le Sporting CP titré en finale.

N° 9 – RD Congo

Les Congolais font leur retour dans une compétition majeure après 52 ans. Loin d’être facile, leur parcours a été semé d’une victoire historique (1-0) contre la Jamaïque en barrages intercontinentaux. L’objectif principal du collectif est de vaincre l’Ouzbékistan et de livrer une belle bataille face au Portugal et à la Colombie. De grands espoirs reposent sur Aaron Wan-Bissaka et Yoane Wissa, joueurs possédant une solide expérience en Premier League anglaise.

N° 8 – Afrique du Sud

Seule des dix équipes africaines qualifiées pour la Coupe internationale 2026, et même de tout le continent africain, à avoir déjà accueilli le tournoi, l’Afrique du Sud participe à la compétition pour la première fois depuis l’édition 2010, organisée à domicile. La plupart de ses joueurs évoluent dans leur championnat national, et sept d’entre eux représentent les Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la Ligue des champions de l’AFC. Pourtant, leur meilleur atout pourrait bien être Lyle Forster de Burnley, ayant scoré contre Manchester United et Tottenham cette saison. Le Mexique, la Tchéquie et la Corée du Sud sont de sérieux prétendants, mais aucune équipe de classe mondiale ne figure dans le quatuor des Bafana Bafana.

N° 7 – Tunisie

Une meute disciplinée et chevronnée dans les grands tournois, mais confrontée à un problème récurrent : se qualifiant régulièrement pour la plus prestigieuse compétition mondiale, elle craque systématiquement en phase de poules. Elle compte bien changer la donne en 2026 avec les milieux de terrain Mejbri et Skhiri comme les principales sources d’espoir : s’ils jouent bien, la Tunisie pourrait prétendre à la deuxième ou troisième place de son groupe, composé des Pays-Bas, de la Suède et du Japon.

N° 6 – Ghana

Tout le monde se souvient du quart de finale de 2010 et du penalty raté d’Asamoah Gyan après une faute de Suárez. La tâche sera plus ardue sans Mohammed Kudus, la star de Tottenham, blessé et forfait pour le tournoi. Mais avec des joueurs du calibre de Partey, Williams et Semenyo, les Ghanéens sont capables de faire tomber n’importe quel adversaire. Le match clé sera contre la Croatie, qui pourrait avoir du mal à supporter la chaleur américaine.

N° 5 – Algérie

Championne de la CAN 2019. Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer donnent le ton à cette troupe expérimentée et bien soudée. Ils sont de sérieux prétendants à la qualification pour la phase finale, comme ils l’ont prouvé non seulement lors des qualifications, mais aussi lors d’un match amical contre les Pays-Bas avant le tournoi, en surclassant les « Oranje » sur leur propre pelouse. Omettant le cas d’Argentine, les deux autres rivaux du quatuor, la Jordanie et l’Autriche, sont bien à la portée des Fennecs.

N° 4 – Côte d’Ivoire

L’une des équipes les plus équilibrées du continent, qui reste sur une victoire convaincante avant le tournoi – en amical contre la France. Des stars à tous les postes : Ndicka et Kossounou en défense, Fofana et Kessié au milieu, Diomande et Diallo en attaque. Si tu cherches un cheval noir africain pour le championnat du monde, la Côte d’Ivoire est une bonne option. Le groupe des Ivoiriens comprend l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao : un succès contre les Sud-Américains en ouverture signifierait que la moitié du travail sera déjà faite.

N° 3 – Égypte

Ce tournoi sera probablement le dernier de Mohamed Salah, ce qui constitue une motivation supplémentaire. Après une saison difficile à Liverpool, l’avenir de la légende dépend de ses performances. L’Égypte n’a jamais franchi la phase de groupes et a aujourd’hui une occasion unique de réécrire l’histoire. Avec Omar Marmoush et Salah, l’Égypte pourrait même prétendre au statut de leader dans un quatuor composé de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et de l’Iran.

N° 2 – Sénégal

Sadio Mané mène une équipe capable de déjouer les pronostics. Le Sénégal tombe sur des adversaires redoutables dans le groupe : la France, favorite du tournoi, la Norvège avec Haaland et Ødegaard, et l’Irak, qui a réussi à éviter la débâcle face à l’Espagne en amical. Mais le Sénégal compte des stars dans ses rangs : des expérimentés Mendy et Koulibaly, toujours à l’affût d’un but, aux talentueux Jackson et Diaw en attaque.

N° 1 – Maroc

Les prédictions sur le Maroc pour cette édition du grand rendez-vous de football mondial 2026 sont les plus prometteuses parmi les équipes africaines. Le Final Four au Qatar-2022, étant le meilleur résultat jamais atteint par une sélection africaine, n’était pas le fruit du hasard. Depuis, l’équipe nationale junior a remporté le championnat du monde, le WIDAD et l’AS FAR ont disputé la finale de la Ligue des champions de la CAF, alors que la dernière CAN s’est achevée par le sacre. Yassine Bounou, Achraf Hakimi et Brahim Díaz sont des stars mondiales, et leur équipe est la grande favorite africaine pour écrire une nouvelle page d’histoire.

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