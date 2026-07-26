Diaspora : L’Association interculturelle Boudyelé s’engage aux côtés de Faso Mêbo

L’Association interculturelle Boudyelé, créée par des Burkinabè vivant en Allemagne, a apporté son soutien à l’agence Faso Mêbo à travers un don et une participation aux travaux. À cette occasion, elle a appelé la diaspora et les citoyens burkinabè à s’impliquer davantage dans les actions de développement du pays. L’activité s’est déroulée le samedi 25 juillet 2025 à Ouagadougou.

L’Association interculturelle Boudyelé a répondu à l’appel du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, en faveur de Faso Mêbo.

Venue d’Allemagne avec certains de ses membres, la délégation a remis un don avant de participer aux travaux sur le site. Pour ses responsables, cette démarche traduit une volonté d’accompagner les actions engagées pour le développement du Burkina Faso.

Pour la présidente de l’association, Alima Ouédraogo, cette contribution relève d’un devoir citoyen. Elle estime que les Burkinabè de la diaspora ont un rôle important à jouer dans la construction du pays.

« J’ai trouvé nécessaire de passer à Faso Mêbo pour jouer mon rôle de Burkinabè et participer au développement et à la construction de notre pays. Je pense que c’est un devoir pour moi », a-t-elle déclaré.

La diaspora appelée à s’impliquer davantage

Au-delà du don, la présidente de Boudyelé a invité les Burkinabè vivant à l’étranger et l’ensemble des citoyens à accompagner les initiatives nationales. Selon elle, la diaspora ne doit pas seulement suivre l’évolution du pays depuis l’extérieur, mais contribuer, selon ses moyens, aux efforts de développement.

« Nous sommes de la diaspora et je pense que la diaspora joue aussi un rôle très important dans le développement du pays. C’est un devoir pour nous de participer. Même si notre contribution est petite, il faut donner sa part », a-t-elle soutenu.

S’appuyant sur son expérience en Allemagne, Alima Ouédraogo a souligné que le développement des nations repose d’abord sur l’engagement de leurs propres citoyens. « Nous vivons à l’extérieur et nous voyons comment les gens travaillent. C’est eux-mêmes qui ont développé leur pays. Personne ne peut venir faire cela à notre place », a-t-elle indiqué.

Elle a invité les Burkinabè à prendre davantage d’initiatives pour écrire leur propre histoire.

Une association engagée entre l’Allemagne et le Burkina Faso

Créée par des ressortissants burkinabè établis en Allemagne, l’Association interculturelle Boudyelé mène des actions dans les domaines de l’intégration, de la santé, de la culture et de la coopération au développement. Basée à Hambourg, elle intervient en Allemagne et au Burkina Faso afin de renforcer les liens entre les deux pays et soutenir des initiatives communautaires.

À travers sa participation à Faso Mêbo, l’association entend ainsi réaffirmer son engagement aux côtés des actions de développement du Burkina Faso et encourager une mobilisation accrue de la diaspora.

Namwin-Kièlè Christopher SOMDA (Stagiaire)

Burkina 24