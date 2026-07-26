Burkina Faso : La startup NeereLab Technology lance « Djembé », une nouvelle application pour révolutionner les transferts d’argent

La startup burkinabè NeereLab Technology a procédé, le samedi 25 juillet 2026 à Ouagadougou, au lancement officiel de Djembé, une nouvelle application de transfert d’argent. Présentée sous le thème « Au carrefour de l’innovation et de la technologie », cette plateforme ambitionne de transformer le secteur du mobile money en proposant une solution de paiement plus accessible, plus rapide et adaptée aux réalités locales.

Conçue comme une plateforme de services financiers numériques, Djembé permet d’envoyer et de recevoir de l’argent instantanément à travers le monde.

L’application intègre également des fonctionnalités d’épargne, de conversion de devises et de paiements numériques, avec pour objectif de favoriser une plus grande inclusion financière.

Selon Moumouni Ismaïl Sinaré, cofondateur de la plateforme, Djembé se distingue par son indépendance vis-à-vis des opérateurs de téléphonie mobile. « Djembé offre aussi des solutions pour les personnes ne disposant pas de smartphone, grâce à un code court permettant d’effectuer des paiements et des retraits auprès de marchands agréés.

L’objectif est de faciliter les transactions financières, notamment le paiement instantané des salaires et le dépôt d’assurance en cas de sinistre », a-t-il expliqué.

À travers cette innovation, les promoteurs entendent démocratiser l’accès aux services financiers, aussi bien pour les populations éloignées du système bancaire classique que pour les entreprises ayant besoin de solutions de paiement rapides et sécurisées.

Pour Abdoul Latif Adama, également cofondateur de Djembé, l’application s’appuie déjà sur un solide réseau de partenaires. « L’application collabore déjà avec plusieurs opérateurs de mobile money au Burkina Faso ainsi qu’avec une institution financière basée au Canada », a-t-il indiqué, soulignant l’ambition internationale de la plateforme.

Présent à la cérémonie de lancement, le Dr Boubacar Thiambiano, directeur des opérations du portefeuille et de la promotion de l’éducation financière, a salué une initiative qui, selon lui, s’inscrit dans une dynamique de transformation durable.

Il a mis en avant trois dimensions majeures du projet : la cohésion sociale, l’innovation par l’action et le développement durable.

« Cet outil traditionnel favorise le rassemblement, révolutionne les pratiques quotidiennes et permet des économies de ressources, contribuant ainsi au développement durable », a-t-il déclaré, faisant le parallèle entre le djembé, instrument de rassemblement dans les cultures africaines, et cette nouvelle solution technologique destinée à rapprocher les populations à travers les services financiers.

Déjà disponible sur Play Store, l’application Djembé ambitionne de faciliter les transactions financières nationales et internationales, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, tout en participant à la modernisation de l’écosystème des paiements numériques au Burkina Faso.

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Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24