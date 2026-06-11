Mondial 2026 : 104 matchs, 48 équipes et 10 sélections africaines aux ambitions diverses

La première Coupe du monde à 48 équipes de l’histoire débute ce jeudi 11 juin 2026 avec un match d’ouverture opposant le Mexique à l’Afrique du Sud dans l’emblématique Stade Azteca de Mexico. Un nombre historique de 10 pays africains prennent part à cette édition. Neuf nations ont obtenu une qualification directe, tandis que la RD Congo a décroché le dixième billet via les barrages intercontinentaux.

À 19h00 GMT, le coup d’envoi de cette grande compétition sera donné. Le tournoi démarre avec un programme titanesque de 104 matchs répartis sur trois grandes nations. L’affiche d’ouverture se tiendra au Mexique, pays le plus au sud des trois hôtes entre le Onze local et l’Afrique du Sud. Les cérémonies d’ouverture et de clôture se tiendront aux USA et au Canada.

Si les favoris habituels sont au rendez-vous, les pays africains ne sont pas en reste. Le Maroc, demi-finaliste historique de la dernière édition, est évidemment attendu. La Côte d’Ivoire, récente championne d’Afrique, affiche également de grandes ambitions.

Elle débarque avec une équipe très compétitive, boostée par sa victoire face à la France lors des matchs de préparation. De leur côté, les Super Eagles du Nigeria ont montré un visage impressionnant face au Portugal, même s’ils n’ont pas réussi à décrocher la victoire.

La RD Congo, après avoir arraché sa place aux barrages, semble prête à proposer un visage bien différent de ses précédentes participations. Que dire des Bafana Bafana, qui auront l’honneur d’ouvrir le bal de cette compétition ?

Les représentants africains auront définitivement leur mot à dire dans ce tournoi élargi. Le Sénégal, doté d’un effectif impressionnant et fort de ses récents succès, a les armes pour réécrire son histoire. Les autres Lions, les Indomptables du Cameroun, cherchent à retrouver l’éclat de leur épopée de 1990.

Enfin, les Black Stars du Ghana auront à cœur de prendre leur revanche, eux qui avaient manqué les demi-finales d’un cheveu en 2010. Pour une première fois de son histoire, le Cap-Vert est au rendez-vous, pourquoi pas pour embellir cette progression.

Pour l’histoire, les Lions de l’Atlas restent la seule sélection africaine à avoir atteint le dernier carré d’un Mondial (en 2022). Un indicateur fort de leur progression. Il faut aussi noter que les nations africaines ne cessent de grimper au classement FIFA depuis plusieurs années.

Le Maroc fait désormais partie du Top 10 mondial (7e, devant des puissances comme l’Allemagne ou la Belgique), le Sénégal se classe 15e, tandis que l’Égypte et la Côte d’Ivoire figurent solidement parmi les 30 meilleures nations du football.

Les pays africains dans ce mondial 2026 👇

Le Maroc

Le Sénégal

La Côte d’Ivoire

L’Algérie

La Tunisie

L’Égypte

Le Ghana

Le Cap-Vert (première qualification historique)

L’Afrique du Sud

La RD Congo

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24