Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto KOUNANDIA du Mercredi 10 juin 2026

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « KOUNANDIA »
📅 Résultats du Tirage – Mercredi 10 Juin 2026
🎟️ Tirage N° 2026/069
Les numéros gagnants sont : 69 – 23 – 64 – 17 – 51 🎉
👉 Chaque tirage est une nouvelle opportunité de décrocher le gros lot. Et si la chance était au rendez-vous pour vous ?
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants.
🍀 Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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