Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 24 Juillet 2026

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🎉🍀 FASO LOTO 5/90 – « Welhy » 🍀🎉

🎯 Résultats du tirage du vendredi 24 juillet 2026
📅 Tirage N° 2026/088

🏆 Les numéros gagnants sont :
🔢 12 – 74 – 09 – 35 – 47

Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀💰

🎲 Tentez votre chance dès maintenant !
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🚶‍♂️ Ou rendez-vous auprès de nos vendeurs ambulants partout au Burkina Faso.

⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans.
✅ Jouez avec responsabilité.

 

 
     
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