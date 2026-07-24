Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 24 Juillet 2026

🎉🍀 FASO LOTO 5/90 – « Welhy » 🍀🎉

🎯 Résultats du tirage du vendredi 24 juillet 2026

📅 Tirage N° 2026/088

🏆 Les numéros gagnants sont :

🔢 12 – 74 – 09 – 35 – 47

✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀💰

🎲 Tentez votre chance dès maintenant !

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⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans.

✅ Jouez avec responsabilité.