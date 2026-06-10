Football : Les Étalons n’ont pas été abandonnés à l’hôtel en Russie, selon la FBF

Face aux informations « inexactes relayées sur les réseaux sociaux », la Fédération burkinabè de football (FBF) a tenu à apporter des précisions ce mercredi 10 juin 2026.

« Contrairement à certaines allégations, qui sont de nature à porter atteinte à l’image de la FBF ainsi qu’à celle des internationaux burkinabè qui ont vaillamment défendu les couleurs nationales, les membres de la délégation des Étalons n’ont jamais été abandonnés à eux-mêmes à leur arrivée en Russie.

L’attente de quelques heures observée à l’hôtel était liée à des contraintes administratives indépendantes de la volonté de la fédération, et non à un défaut de prise en charge.

En effet, après leur déplacement en Biélorussie dans le cadre du deuxième match de la fenêtre FIFA contre les Ailes Blanches, les membres de la délégation, éprouvés par les efforts consentis lors de la rencontre de la veille, se sont retrouvés confrontés à une difficulté liée à la procédure d’entrée en Russie.

Les autorisations accordées ne permettaient pas une nouvelle entrée sur le territoire russe après la sortie vers la Biélorussie, rendant temporairement impossibles certaines formalités d’accès et d’hébergement.

Cette contrainte administrative est consécutive à une difficulté logistique liée au transport aérien. L’annulation de certains vols de Turkish Airlines vers Ouagadougou a nécessité une reprogrammation des billets de retour par les responsables de la délégation. Cette situation imprévue a engendré des ajustements supplémentaires dans l’organisation du voyage et a contribué à prolonger le séjour.

Dès la survenance de ces difficultés, les services compétents de la FBF, en collaboration avec l’ambassade du Burkina Faso en Russie, les autorités concernées et les partenaires impliqués dans l’organisation du déplacement, ont entrepris toutes les démarches nécessaires afin de trouver une solution dans les meilleurs délais.

Grâce aux efforts conjugués et à la sollicitude des autorités russes, la situation a été régularisée et tous les membres de la délégation ont pu rejoindre leur hôtel et être hébergés dans des conditions normales, dans l’attente de regagner Ouagadougou demain.

La FBF remercie la représentation diplomatique, les autorités russes et l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la résolution de ces difficultés administratives et logistiques, et invite l’opinion publique à privilégier les informations émanant des canaux officiels. Elle entend saisir les autorités compétentes afin qu’une enquête soit menée pour identifier l’origine de ces informations erronées et leurs éventuels relais, dans le souci de préserver la sérénité ainsi que l’image de l’équipe nationale », a écrit la FBF.

A lire la note : « La Fédération burkinabè de football demeure pleinement engagée à garantir la sécurité, le bien-être et les meilleures conditions de déplacement de toutes les sélections nationales, et réaffirme son attachement aux valeurs de responsabilité, de transparence et de respect qui guident son action au service du football burkinabè ».

Source : Com / FBF