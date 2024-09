Bobo-Dioulasso : SITARAIL renforce l’accès des écoles à la culture numérique

publicite

La SITARAIL a procédé ce jeudi 19 septembre 2024, à la remise de codes d’accès à la bibliothèque numérique, « YousScribe » à plusieurs écoles de Bobo Dioulasso. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’entreprise qui vise à améliorer l’accès à la connaissance.

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL) s’est engagée en faveur de l’éducation et de la culture au Burkina Faso. Selon le représentant de SITARAIL, Alexis Ouédraogo, ce geste significatif de don de codes d’accès à YousScribe fait partie, depuis quelques années, des missions de l’entreprise.

« Cette initiative rentre dans le cadre de la mission de SITARAIL à accompagner la jeunesse et les étudiants dans le cadre de leur formation. Nous avons constaté que l’un des soucis pour eux, c’est de pouvoir trouver la documentation qu’il faut pour les recherches, aussi bien pour les étudiants que pour les responsables d’établissements », a-t-il indiqué.

En effet, la bibliothèque numérique YousScribe propose un large éventail de livres, de manuels scolaires et d’autres ressources pédagogiques. Avec cette initiative, SITARAIL espère réduire la fracture numérique et encourager une culture de l’apprentissage continu. « YousScribe » est la plus grande bibliothèque numérique mondiale. A l’intérieur de cette plate-forme, il y a plus de 2 millions d’ouvrages. Donc chaque code que nous avons remis, permet à un ou plusieurs utilisateurs, de pouvoir accéder à cette plate-forme, et trouver le bouquin, le livre, le document qu’ils souhaitent dans le cadre de leurs recherches », a souligné Alexis Ouédraogo.

Un sentiment de joie

Pour les bénéficiaires, c’est un sentiment de joie et de satisfaction. La représentante de l’École burkinabè des affaires, une structure spécialisée de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Joceline Traoré/Sanou, a exprimé son enthousiasme pour ce don. « C’est un honneur pour nous, Chambre de commerce, de pouvoir non-seulement participer à cette cérémonie, mais aussi de savoir que la SITARAIL en tant que structure formatrice, a pensé à nous pour l’octroi de codes. Nous tenons à remercier la SITARAIL qui a pris cette initiative », a-t-elle déclaré.

Elle a précisé que ce geste va contribuer à renforcer les connaissances des étudiants de l’Ecole burkinabè des affaires. « Nous formons en transport logistique, en commerce international. Ces étudiants pourront utiliser ces codes pour mieux se former, mieux s’outiller afin de pouvoir avancer dans leurs formations respectives », a-t-elle relevé.

Selon les représentants de la SITARAIL, le partenariat entre eux et les écoles de Bobo-Dioulasso illustre un engagement commun vers l’amélioration de l’éducation. Par ailleurs, la SITARAIL s’est engagée à continuer d’explorer d’autres moyens pour accompagner les écoles dans leur transition vers le numérique.

En rappel, ce don de codes à Bobo-Dioulasso intervient après celui de Ouagadougou.

Léandre Sosthène SOMBIE

Pour Burkina 24

