ID-DAY Banfora 2024 : Des discussions autour de la modernisation des systèmes d’identification au Burkina Faso

Les activités de la 5e édition de la journée Internationale de l’Identité (ID-DAY) se poursuivent dans la ville de Banfora ce jeudi 19 septembre 2024 avec des discussions autour du thème principal « Modernisation des systèmes d’identification au Burkina Faso : État des lieux, défis et perspectives ».

À l’entame de cette deuxième journée des activités de la 5e édition de la journée Internationale de l’Identité (ID-DAY), les acteurs de l’identification ont abordé le thème principal à la Mairie de Banfora. « Nous avons plusieurs systèmes d’identification au Burkina Faso pour la plupart évolues en vase clos. Il fallait donc qu’une tribune soit trouvée pour que ces systèmes puissent se parler et voir ensemble comment moderniser le secteur de l’identification », a introduit Arzouma Daouda Parfait Louré, directeur général de l’Office Nationale d’Identification du Burkina Faso (ONI).

Haoua Ouattara/Dama, Directrice générale de la transformation digitale au sein du ministère en charge des communications numériques, a communiqué sur l’état des lieux, défis et perspective de la modernisation des systèmes d’identisation au Burkina Faso. Son exercice a consisté à faire l’état des lieux des systèmes qui existent et les défis rencontrés par ces systèmes d’identification et aussi les perspectives envisagées à travers la transformation et la digitalisation de l’administration.

Elle a souligné que l’enjeu est de disposer d’un système d’identification unique qui puissent être sécurisé et qui puissent créer la confiance auprès des citoyens. « Des systèmes d’identification disparates peuvent créer la confusion et cela peut aussi créer la réticence auprès des citoyens. Il est donc important que nous puissions fédérer les actions pour pouvoir créer un système unique ou inter-opérationnaliser ces différents systèmes pour permettre aux citoyens de faire face à un système unique », a-t-elle indiqué.

Le Commissaire principal de police Ousmane Diallo Nacanabo, Directeur de l’identifiant unique à la DGMEC a, lui exposé sur l’interopérabilité des systèmes d’identification au Burkina Faso : opportunités et risque. À l’écouter, l’interopérabilité permet de faciliter l’échange entre plusieurs systèmes d’information.

« L’interopérabilité permet d’avoir beaucoup d’opportunités en terme d’échange d’informations. Avec l’interopérabilité ont mutualise les informations collectées de façons sectorielle et chaque acteur peut bénéficier de ce partage mutualisé. Il y a une opportunité en coût de réalisation parce que nous avons déjà des infrastructures partagées et nous allons seulement investir dans des infrastructures spécifiques. Ça facilite aussi la maintenance. Car ont investi en un seul lieu pour sécuriser l’ensemble des systèmes informations », a-t-il expliqué.

Cependant, ce système n’est pas sans risque. Le technicien relève, d’abord la protection des données à caractère personnel comme véritable défis. « Ce sont des systèmes qui se parlent, il y a donc le risque de l’échange exagéré des données à caractère personnel. Il y a également le risque lié à la sécurité et là on a un point très sensible parce que l’information est regroupée. Si ce système central a un problème tous les autres systèmes peuvent être affectés », a souligné Ousmane Diallo Nacanabo.

Les discussions se déroulent avec une forte mobilisation des acteurs de l’identification et les forces vives de la région des Cascades. Cette forte mobilisation dénote l’intérêt que les populations de la région des Cascades portent à la modernisation selon le Gouverneur Badabouè Florent Bazié.

Akim KY

Burkina 24

