Formation académique et professionnelle : SITARAIL octroie 1500 codes d’accès à une bibliothèque numérique à des écoles d’enseignement supérieur au Burkina Faso

SITARAIL, filiale d’AGL (Africa Global Logistics), dans le cadre de sa politique RSE visant à soutenir l’éducation et la formation au Burkina Faso, a offert des codes d’accès à la bibliothèque numérique Youscribe au profit des étudiants de plusieurs établissements d’enseignement supérieur du Burkina Faso. La cérémonie de remise de ces codes a eu lieu le 12 septembre 2024, à la gare ferroviaire de Ouagadougou.

Soutenir et aider le monde estudiantin dans sa recherche documentaire : c’est l’objectif recherchée par la SITARAIL travers l’octroi de ces codes d’accès à la bibliothèque numérique « Youscribe » à plusieurs établissements d’enseignement supérieur à Ouagadougou, toutes filières confondues. Plus d’une centaine de représentants des écoles bénéficiaires étaient présents, à savoir l’Institut supérieur de Technologie (IST), l’Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), l’Institut de Formation en Sciences de la Santé et de l’Education (IFRISSE), l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ISTIC), l’Institut supérieur de la Communication et Multimédia (ISCOM), l’Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), l’Ecole nationale des Régies financières (ENAREF). Des codes d’accès ont également été attribués par l’entreprise au profit des enfants des membres de la Fédération des Association des Commerçants des Gares de Train du Burkina Faso (FACGT-BF).

Cet octroi de codes d’accès par la SITARAIL a été bien accueilli par les bénéficiaires qui ont souhaité la pérennisation de l’initiative. « Nous apprécions positivement cette remise de codes d’accès à la bibliothèque numérique Youscribe, par SITARAIL. C’est une initiative louable et à saluer. Nous souhaitons que cela puisse se perpétuer. Par ailleurs, nous appelons les autres structures à emboiter les pas de SITARAIL », a indiqué Louis Bernard Ouédraogo, Représentant de l’Ecole nationale des Régie financières (ENAREF).

Pour SITARAIL, ce geste envers le monde estudiantin s’inscrit dans le cadre de sa politique de soutien à l’apprentissage et à la formation des jeunes. « Ce don est une aubaine pour ces jeunes étudiants qui pourront ainsi accroitre leurs connaissances et intégrer pour certains, le chemin de fer, afin de pérenniser les métiers du rail. », a soutenu Alexis Ouédraogo, Représentant de SITARAIL au Burkina Faso.

L’entreprise compte étendre l’initiative dans d’autres villes à savoir Koudougou et Bobo Dioulasso, dans les prochains jours. A termes, ce sont au total 1500 codes d’accès, d’une valeur de plus de 6 millions FCFA, qui seront octroyés à 12 écoles et structures du Burkina Faso.

Grâce à ces codes, plusieurs milliers d’étudiants burkinabè ont désormais un accès illimité en ligne, à plus d’un million d’ouvrages scolaires, de références E-books, livres audios et de bandes dessinées.

A travers à cette initiative, SITARAIL renouvelle son engagement en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes au Burkina Faso, à travers son École Supérieure des Métiers Ferroviaires (ESMF) de Bobo Dioulasso, ses partenariats avec des écoles de formation et l’octroi de bourses d’études et de stages aux au sein de ses directions.

Pour rappel, SITARAIL (Société internationale de transport africain par rail) est la filiale ferroviaire d’AGL (Africa Global Logistics, membre du groupe MSC) qui opère, depuis août 1995, le chemin de fer reliant Abidjan (Côte d’Ivoire) et Ouagadougou (Burkina Faso). Elle transporte en moyenne 1 000 000 de tonnes de fret chaque année. Avant l’apparition de la COVID-19, l’entreprise transportait annuellement 200 000 voyageurs. SITARAIL emploie environ 1 500 collaborateurs directs et génère 3 000 emplois indirects via des sociétés sous-traitantes. Elle constitue, grâce à son activité et à ses actions en faveur de la santé, de l’éducation et de l’environnement, un vecteur essentiel de développement socio-économique et d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest.

