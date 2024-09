Processus d’opérationnalisation de la Confédération des États du Sahel : Les ministres des Affaires étrangères se concertent

publicite

La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération Alliance des États du Sahel (AES) s’est ouverte ce lundi 16 septembre 2024 à Bamako en République du Mali.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de mise en œuvre du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel, signé le 6 juillet dernier à Niamey, par les Chefs d’Etat du Burkina, du Mali et du Niger. Au cours de leurs travaux, les ministres échangeront sur les mesures de coordination de l’action diplomatique de la Confédération.

De manière spécifique, ils auront à examiner les propositions des Hauts Fonctionnaires relatives au pilier Diplomatie et à la feuille de route de la présidence malienne de la Confédération des Etats du Sahel.

A l’ouverture des travaux, le ministre Karamoko Jean Marie TRAORE a rendu un vibrant hommage aux Chefs d’État du Burkina, du Mali et du Niger, dépositaires de l’initiative de construction d’un espace communautaire.

Il a aussi exprimé la disponibilité de la délégation burkinabè à jouer pleinement sa partition dans les débats, en vue de contribuer à la mise en œuvre efficiente de la volonté exprimée par les trois Chefs d’État.

Dans son discours d’ouverture officielle de la réunion, SEM Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, a rappelé, en ce jour anniversaire de la naissance de l’AES, le chemin parcouru par les trois pays, depuis la signature de la Charte du Liptako Gourma jusqu’à la naissance de la Confédération des Etats du Sahel, toute chose qui a bouleversé l’échiquier géopolitique de la région, du continent africain et au delà.

Il a, par ailleurs, dénoncé le soutien assumé de l’Ukraine au terrorisme dans l’espace confédéré, tout en invitant les trois pays à faire plus dans leur stratégie d’actions sur l’échiquier national et international, conformément à la vision des Chefs d’État et des aspirations des populations de l’espace AES.

Source : DCRP/MAECR-BE

