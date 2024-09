Le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè dresse un bilan du séminaire international sur la gouvernance chinoise 

publicite

Le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè (CJPC-BF) a organisé une conférence de presse ce lundi 16 septembre 2024 à Ouagadougou pour faire le bilan du séminaire international de la participation de la délégation dudit club en territoire chinois.

«Bilan et restitution du séminaire international de formation sur l’expérience de gouvernance chinoise pour le Burkina Faso organisé par l’académie nationale de gouvernance chinoise » est le thème de cette rencontre avec les hommes et femmes de médias. Selon les membres et sympathisants du club des jeunes, elle vise à faire le bilan de leur séjour en territoire chinois du 27 août au 09 septembre 2024.

Avec une délégation en compagnie de plusieurs autres associations, ces membres du club jugent satisfaisante la tenue de ce séminaire international de formation organisé en marge du 9e sommet du forum de la coopération Chine-Afrique.

Selon Boukary Zoungrana, secrétaire chargé aux affaires socio-culturelles et sportives du club, au cours de ce séminaire, la délégation burkinabè a bénéficié des formations et de conférences dans plusieurs domaines à savoir la promotion du développement vert, de la gouvernance locale. Pour lui, ce séminaire a été également un cadre de visite pour la délégation burkinabè.

« Ce séminaire a été enfin un cadre de visite de plusieurs sites qui retrace l’histoire de la Chine jusqu’à sa modernité. A ce propos 09 sites que nous avons visités durant notre séjour en Chine nous ont permis d’apprendre davantage sur la gouvernance chinoise », a-t-il expliqué. Pour les conférenciers, la gouvernance doit être une solution aux problèmes des peuples et l’exemple chinois répond aux aspirations à travers sa démocratie populaire.

«La gouvernance doit être une solution aux problèmes des peuples et non un fardeau pour ce dernier. Les gouvernants doivent être choisis sur les bases de leur parcours, leurs compétences, leurs probités et leurs capacités à porter les aspirations du peuple et à résoudre leur problème», a poursuivi Boukary Zoungrana dans sa déclaration.

En rappel, le CJPC-BF a été créé en 2019 et reconnu officiellement le 10 février 2020. C’est une association à but non lucratif et sa mission principale est de promouvoir la coopération entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

