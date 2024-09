Maracaña Impact TV cap 16 : Boulgou FC empêche Expérience FC de s’offrir un troisième titre

publicite

Boulgou FC est le champion de la 16ème édition du tournoi Maracaña Impact TV, en battant Expérience FC (2 fois champion du tournoi). C’était sur le score de (3-1) aux séances fatidiques des tirs aux buts le dimanche 15 septembre 2024.

En voilà maintenant 16 ans que le Département Évangélisation Sport et Art (DESA) de la télévision burkinabè Impact TV organise un tournoi Maracaña pour participer à l’éducation civique de la jeunesse. 32 équipes ont pris part à ce rendez-vous. A l’arrivée, c’est Expérience (en vert) en quête d’une troisième étoile qui était face à Boulgou (en jaune) en quête d’un premier trophée.

Un match serré entre ces deux formations qui ont prouvé, par leurs talents, qu’elles sont parmi les meilleures équipes de cette édition. Les occasions se sont multipliées en première période. Le score va en rester là, pour les 20 premières minutes (pause).

A la reprise, le match s’est ouvert un peu plus. Les tentatives viennent de partout. Meilleure défense de la compétition jusque-là, Expérience FC va laisser jouer. Cela va payer. Conséquences la séance fatidique des tirs aux buts. Une étape remportée par Boulgou FC (3-1).

Cette rencontre s’est tenue sous le regard d’une population sortie nombreuse. A écouter le promoteur de ce tournoi, le Pasteur Mamadou Philippe Karambiri, c’est l’un des objectifs assignés, notamment réunir la jeunesse autour des valeurs sociaux.

« Il faut trouver des moyens pour envoyer la jeunesse à travailler ensemble, à se regrouper. Les jeunes ont besoin d’un but à viser. Si on les laisse, toute sorte de pensées viennent en eux et ils font des dégâts », a dit le pasteur par ailleurs promoteur de la télévision.

Ce n’est pas le président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), Oumarou Sawadogo qui a dit le contraire, parlant de l’idée de la détection des talents. Pour lui, c’est une idée inscrite dans les agendas de sa faîtière. « Si vous avez suivi l’histoire de Pelé, le grand joueur, vous verrez qu’il a été formé à partir de la rue. Donc ça veut dire que même nous, à partir de la rue nous pouvons trouver des joueurs», a expliqué le président de la FBF.

Le Champion de l’édition est reparti en plus du trophée avec une enveloppe de 500 000 FCFA et plusieurs gadgets. Expérience FC deuxième de l’édition a empoché une enveloppe de 300 000 FCFA. Avec un seul but encaissé dans tout le tournoi, Marc André Cyr Somdakouma est reparti avec le prix du meilleur gardien. Rachid Démé lui a été élu meilleur buteur.

La levée des rideaux de ce match s’est faite à travers un match de gala opposant l’équipe de la télévision à celle du dimanche Foot-presse. Par ailleurs, le promoteur a dit vouloir que la prochaine édition se tienne dans toutes les provinces du Burkina Faso.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

