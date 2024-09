Maouloud 2024 : «Nous sommes convaincus que Dieu va exaucer nos vœux» (Cheick Adama Ouédraogo)

publicite

Les fidèles musulmans de la cité de Ouahigouya ont célébré le Mouloud 2024, marquant la naissance du prophète Mohamed (PSL), dans la nuit du 14 au 15 septembre 2024.

C’est à travers la lecture du Saint Coran suivie d’invocations pour la sécurité et le retour de la paix au Burkina Faso que les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du Prophète Mohamed (PSL) dans la cité de Naaba Kango.

L’objectif était que, Dieu, le Tout-Puissant, ramène la paix au pays des Hommes intègres. À la mosquée du secteur 3 de Ouahigouya, c’est l’imam Cheick Adama Ouédraogo qui a dirigé la cérémonie.

Pour Cheick Adama Ouédraogo, « la célébration du Maouloud nous rappelle la naissance du Prophète. C’est une occasion pour les fidèles musulmans de se ressourcer dans la vie exemplaire du Messager d’Allah».

«Nous implorons Allah pour que la paix revienne au Burkina Faso. Sans la paix, on ne peut rien faire. Toutes nos bénédictions aux autorités de la transition, qui se battent jour et nuit pour le retour de la paix. Aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux VDP, que Dieu les protège. Nous invitons les fils et filles du Burkina à l’union sacrée. Nous sommes convaincus que Dieu va exaucer nos vœux, et que le Burkina retrouvera la paix», a ajouté le Cheick.

Tout en souhaitant une bonne fête de Mouloud 2024 à la communauté musulmane et à toute la Nation burkinabè, Cheick Ouédraogo a, par la même occasion, prié et invité tous les fils et filles à implorer Allah, le Tout-Puissant, afin de favoriser le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso.

Source : Agence d’Information du Burkina

