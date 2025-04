L’église Temple Évangélique Grâce et Victoire soutient les familles des FDS tombées au combat

L’église Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEGV) a dignement marqué la clôture de sa Semaine d’emphase spirituelle (SION) 2025 par un acte de solidarité. Les fonds généreusement collectés durant cet événement ont été officiellement remis le mercredi 16 avril 2025 à Ouagadougou, offrant un soutien précieux aux orphelins et aux veuves des membres des forces de défense et de sécurité burkinabè tombés au service de la nation.

Consciente de la grave crise sécuritaire et humanitaire qui afflige le Burkina Faso, l’église Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEGV) a répondu à l’appel de la solidarité en organisant une collecte de fonds lors de sa Semaine d’emphase spirituelle (SION) 2025.

Cette initiative ciblée témoigne de son engagement à apporter un soutien essentiel aux orphelins et aux veuves de ces héros nationaux, dont le courage et le sacrifice ultime sur le champ d’honneur méritent la reconnaissance et l’appui indéfectible de toute la nation.

Ce geste de solidarité concret s’est traduit par un don substantiel comprenant 30 sacs de riz de 25 kg, 15 bidons d’huile de 3 litres, 10 cartons de savon en boule et une somme significative de 6 350 000 F CFA. Cette aide précieuse est destinée à apporter un soutien réconfortant aux veuves et aux orphelins des braves membres des forces de défense et de sécurité burkinabè qui ont donné leur vie sur le champ d’honneur.

« Chaque jour, nous sommes témoins de ce qui se passe au front, des hommes et des femmes qui sacrifient leur vie pour que nous puissions continuer à mener nos activités. Mais, malheureusement, ces héros laissent derrière eux des veuves et des orphelins. C’est donc une obligation morale pour nous, les vivants, de penser à ces personnes qui sont désormais privées de leurs sources de revenus », a éloquemment justifié le Dr Elie Koumbem.

« Le Temple Grâce et Victoire a vu la lumière et a répondu présent », a déclaré avec gratitude le Colonel-Major Sié Remi Kambou, Directeur central de l’Action Sociale des armées. Soulignant la pertinence de cette contribution, il a ajouté : « Merci infiniment pour ce geste, et nous encourageons vivement chacun à suivre cet exemple de générosité. »

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

