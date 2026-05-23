Brésil : L’incroyable réaction du gardien Weverton à sa convocation pour le Mondial 2026

L’émotion a été trop forte. Weverton, le gardien de but de Grêmio, a littéralement perdu connaissance dans son salon en apprenant sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Une scène insolite, immortalisée par ses propres caméras de surveillance, qui fait aujourd’hui le tour du monde.

Alors qu’il suivait l’annonce de la liste du sélectionneur Carlo Ancelotti entouré de ses proches le 22 mai 2026, Weverton a été foudroyé par la nouvelle. Dans une vidéo devenue virale, on aperçoit le portier de 38 ans enlacer les siens avant de s’effondrer lentement sur le sol.

Pendant près d’une minute, personne n’a remarqué que le gardien était inconscient, tant l’explosion de joie dans la pièce était immense. Ce n’est qu’après ce court instant de flottement que sa famille a réalisé que le joueur avait perdu connaissance sous le coup de l’émotion.

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Si l’émotion a été si vive, c’est que cette convocation était loin d’être acquise. Carlo Ancelotti a choisi de retenir le champion olympique de 2016 comme troisième gardien de la Seleção, derrière les incontournables Alisson et Ederson.

Le parcours récent de Weverton rend ce retour encore plus symbolique. Après avoir quitté Palmeiras, il n’avait plus joué entre octobre 2025 et le début de l’année 2026 en raison d’une blessure à un doigt. Ses performances solides avec son nouveau club, Grêmio, lui ont finalement permis de retrouver l’équipe nationale après plus d’un an d’absence.

« À consommer avec modération »

Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Le joueur a rapidement repris ses esprits avec un large sourire avant de rejoindre la fête familiale. Loin d’être embarrassé par l’incident, Weverton a lui-même partagé la séquence sur ses réseaux sociaux, l’accompagnant d’un message ironique : « À consommer avec modération ».

À 38 ans, celui qui a déjà disputé la Coupe du monde 2022 s’apprête désormais à vivre une nouvelle aventure internationale, avec cette fois une anecdote mémorable à raconter dès son arrivée au rassemblement du Brésil.