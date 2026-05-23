Recrutement Stagiaire : Technico-commercial en développement logiciel

Offre de stage : Technico-commercial en développement logiciel

Type d’emploi : Stage à temps plein

Langue : Anglais et Français

Lieu du poste : Ouagadougou

Date de début prévue : Juin 2026

Descriptif du poste

Une entreprise de services numériques offre un poste de stage en tant que Technico-commercial – Développement logiciel afin de contribuer à la croissance de ses solutions technologiques et au développement de sa clientèle. Vous ferez partie d’une équipe interfonctionnelle responsable de promouvoir des solutions logicielles innovantes et d’accompagner les clients dans leurs besoins numériques.

En tant que Technico-commercial, vous devrez être à l’aise avec les environnements technologiques, la communication d’affaires et la gestion de relations clients. Vous jouerez un rôle clé dans l’identification d’opportunités, la présentation de solutions adaptées et le suivi des projets clients.

De manière générale, vous aurez à :

Participer au développement des affaires et à la prospection de nouveaux clients ;

Comprendre les besoins techniques et fonctionnels des clients afin de proposer des solutions adaptées ;

Collaborer avec les équipes de développement pour assurer l’alignement entre les besoins clients et les livrables ;

Préparer et présenter des démonstrations de produits et solutions logicielles ;

Contribuer à la rédaction d’offres de services, propositions commerciales et présentations ;

Assurer un suivi auprès des clients et participer au maintien de relations d’affaires durables ;

Effectuer une veille sur les tendances du marché, les besoins technologiques et la concurrence ;

Participer aux rencontres clients, ateliers et déploiements lorsque nécessaire ;

Travailler en collaboration avec les équipes techniques, marketing et gestion de projet afin de soutenir les objectifs de croissance de l’entreprise.

Application: envoyer votre CV et lettre de motivation à [email protected]