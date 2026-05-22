Les Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA) s’installent à Koupéla avec l’ambition de former la jeunesse locale

La ville de Koupéla accueille, du 18 au 24 mai 2026, la 4e édition des Rencontres de Créations Audiovisuelles (RCA). Porté par l’Association Cinéma et Développement Local (ACDL), ce rendez-vous culturel s’est officiellement ouvert le jeudi 21 mai 2026 au Centre Zacharie Nikiema, sous le signe de la formation de la jeunesse et de la promotion du septième art en milieu rural.

La cérémonie d’ouverture a mobilisé de nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses, au premier rang desquelles le Haut-Commissaire de la province du Kouritenga, Moctar Ilboudo, ainsi que des professionnels du cinéma venus du Burkina Faso et de la sous-région.

Après une période d’incertitude budgétaire qui a failli compromettre la pérennité de l’événement à la fin de l’exercice précédent, le festival s’est repositionné cette année comme un carrefour d’intégration et d’apprentissage technique.

Pour les initiateurs du projet, l’implantation de cette plateforme répondait initialement à un déficit structurel d’infrastructures et de diffusion cinématographique dans la partie est du pays. Selon la coordonnatrice et vice-présidente des RCA, Juliette Jeanine Waongo, l’ambition première demeure la démocratisation de l’accès aux œuvres audiovisuelles.

« L’objectif des RCA est de développer le cinéma dans la province du Kouritenga, parce que le cinéma était pratiquement absent dans cette zone. Nous voulons amener le cinéma à Koupéla », a-t-elle précisé lors de son allocution protocolaire.

L’ossature de cette quatrième édition repose sur un volet pédagogique dense, caractérisé par l’encadrement d’une trentaine de jeunes de la localité. Ces derniers bénéficient de modules d’initiation et de perfectionnement axés sur l’écriture de scénarios, la prise de vue et le montage.

Pour ce faire, le festival s’appuie sur l’expertise technique des étudiants de l’Institut Supérieur de l’Image et du Son (ISIS-SE) et sur la présence d’une délégation togolaise issue du Festival cinématographique des Monts Kabyè de Kara (FESCIMONKA). L’objectif affiché est la production de capsules vidéo documentant le patrimoine culturel régional.

Le volet compétitif, baptisé « RCA Ciné Junior », s’ouvre également à l’échelle internationale avec la sélection de huit œuvres en provenance du Cameroun, du Niger, du Congo et du Burkina Faso. Ces productions court-métrage concourent pour l’obtention des trophées d’Or, d’Argent et de Bronze.

Les autorités locales ont salué la régularité et l’impact socio-éducatif de la manifestation. Le Haut-Commissaire de la province, Moctar Ilboudo, a réaffirmé le soutien des institutions à cette démarche.

« Les RCA de Koupéla sont un grand rendez-vous culturel qui fait la promotion du cinéma de manière générale, et particulièrement de la création locale de contenus. C’est une initiative qui mérite d’être soutenue au regard de son impact sur notre jeunesse et sur le rayonnement de notre province », a-t-il confié.

Les projections cinématographiques et les masterclass se poursuivront dans les différentes artères et communes décentralisées de la province jusqu’au 24 mai.

Akim KY

Burkina 24