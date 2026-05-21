Plus de 107% de recouvrement des recettes au premier trimestre 2026 et Création d’un fonds souverain minier pour des investissements structurants

Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé, ce jeudi 21 mai 2026, l’hebdomadaire Conseil des Ministres. Selon le Ministre Porte-parole du Gouvernement, M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, le Conseil a examiné et adopté plusieurs dossiers et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation et pour le plein épanouissement des Burkinabè, conformément à la vision de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Pour le compte du ministère de l’Économie et des Finances, le Conseil a adopté un rapport relatif à la situation d’exécution du budget et de la trésorerie de l’État exercice 2026 au 31 mars.

Selon le Ministre de l’Économie et des Finances, M. Aboubakar NACANABO, au titre du premier trimestre de l’exercice 2026, il ressort « un taux de recouvrement de 107%, ce qui dénote d’une bonne exécution concernant les recettes » ; au niveau des dépenses, il est également ressorti que l’exécution se passe bien avec des indicateurs conformes aux normes fixées, indique le Ministre NACANABO.

Il souligne que ce bilan trimestriel a permis de dégager des excédents de trésorerie afin d’éponger une grande partie de la dette intérieure. Le Ministre de l’Économie et des Finances entend travailler à consolider ces efforts à travers le renforcement des recouvrements et la rationalisation des dépenses conformément aux orientations du Chef de l’État.

Le Fonds « Siniyan-Sigui » pour des investissements structurants

Le Conseil a également examiné et adopté un décret portant création d’un fonds souverain minier au Burkina Faso appelé Fonds Siniyan-Sigui dans l’optique d’accompagner la réalisation d’investissements structurants.

Pour le Ministre NACANABO, l’adoption de ce décret « permet d’avoir un fonds souverain minier alimenté par le supplément de ressources dégagées au niveau de l’activité minière en tenant compte d’un niveau des cours des minerais de référence et, au-delà de ces cours, tout ce qui est réalisé comme excédent est reversé dans ce fonds souverain».

Le fonds souverain minier est créé sous forme d’un compte d’affectation spécial qui va permettre de financer non seulement des projets industriels mais aussi des projets d’infrastructures dont les premiers verront le jour à partir de 2027.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso