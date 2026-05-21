La FBF lance un appel à candidatures pour encadrer les équipes nationales des petites catégories

La Fédération Burkinabè de Football (FBF) est à la recherche de nouveaux sélectionneurs pour ses équipes nationales. L’instance dirigeante du football burkinabè a publié ce jeudi 21 mai 2026, un appel à candidature pour le recrutement de plusieurs sélectionneurs.

Le football burkinabè de football (FBF) est à la recherche de nouveaux entraîneurs aussi bien pour les sélections masculines que féminines.

Du côté des hommes, les équipes concernées sont les catégories des minimes (U15), des Cadets (U17), des Juniors (U20) ainsi que les Olympiques (U23). Pour chacune de ces sélections, deux postes sont à pourvoir à savoir un sélectionneur titulaire et un adjoint.

Au niveau, des équipes féminines, les sélections nationales des Cadettes (U17) et des Juniores (U20) sont également à la recherche de leurs futurs techniciens dans les mêmes conditions.

Dans le communiqué, la FBF lance aussi un appel pour le recrutement de spécialistes en préparation physique et des entraîneurs des gardiens de buts, à raison d’un profil par sélection nationale.

Des critères bien définies

Pour les sélections U15 féminines et masculines, le titulaire devra être au minimum titulaire de la licence B de la CAF (ou équivalent Licence A d’une autre confédération), tandis que l’adjoint devra détenir au moins la licence C CAF. Au niveau des U17, des U20 et des U23 masculines, la FBF exige la licence A CAF pour le titulaire et la licence B CAF pour l’adjoint.

En nota bene, la FBF précise : « le recrutement des sélectionneurs pour le compte de l’équipe nationale séniore féminine fera l’objet d’un communiqué après la Coupe d’Afrique des Nations féminine prévue du 25 juillet au 16 Août 2026 au Maroc ».

Sur le plan de l’expérience, tous les candidats doivent justifier d’au moins trois ans d’encadrement en 1ère ou 2ème division, en sélection nationale ou dans une académie sport-études d’élite, et ce sur la période 2023-2026.

Les entraîneurs étrangers, eux, devront avoir officié dans des sections professionnelles de clubs de 1ère ou 2ème division.