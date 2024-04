Équipes nationales : Voici les nouveaux entraîneurs sans Brahima Traoré

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Fédération burkinabè de football (FBF) a présenté la liste de tous les entraîneurs des différentes équipes nationales du Burkina Faso ce samedi 13 avril 2024. Si Brama Traoré et son staff étaient déjà connus pour désigner l’équipe nationale A, ses adjoints Issa Balboné et Pierre Bazié occupent un nouveau poste. Brahima Traoré, ancien entraîneur des U17 n’est pas retenu.

La suite après cette publicité

Adjoints de Brama Traoré en équipe nationale A, Issa Balboné et Pierre Bazié vont s’occuper également de l’équipe nationale locale et des Etalons U23. Une manière, peut-être, pour la FBF de garder une certaine cohésion entre les locaux, les olympiques et l’équipe nationale A.

Pascal Sawadogo demeure le sélectionneur de l’équipe nationale féminine A et des moins de 23 ans. Celui qui a permis au Burkina Faso de disputer sa première CAN féminine s’occupait de toutes les catégories des équipes nationales féminines. Pascal Sawadogo a désormais comme adjoint Rachid Yabré et Awa Traoré.

Régularisation dans les petites catégories

Chez les moins de 15 ans, 17 ans et 20 ans filles, le poste revient à Ousmane Coulibaly. Zakaria Zeba, entraîneur de l’Union sportive des forces armées (USFA) est son adjoint ainsi que Mariam Ouédraogo.

Chez les moins de 17 ans masculins, exit Brahima Traoré qui avait permis à la sélection de renouer avec la CAN U17 et la Coupe du monde de leur catégorie. Oscar Barro est désormais l’entraîneur des moins de 20 ans et des moins de 17 ans. Mohamadi Bagué et Souleymane Ki sont ses adjoints.

Dans la catégorie des moins de 15 ans masculins, la FBF a mis en place un système d’entraîneur par zone. Ainsi, il y a cinq zones. Les différents entraîneurs sont Aboubakar Kébé, Herman Yaméogo, Drissa Compaoré, Ousmane Ouédraogo et Adama Yanogo.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite